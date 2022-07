Hezbollah eleva el nivel del conflicto con Israel

9 julio, 2022

A principios de julio, Hezbollah lanzó tres drones hacia la plataforma de gas israelí Karish en el Mediterráneo que fueron derribados en aguas territoriales de Israel.

Por el general de brigada (retirado) Dr. Shimon Shapira

El secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, está elevando el listón del conflicto con Israel. El 2 de julio de 2022, Hezbollah lanzó tres drones hacia la plataforma de gas israelí Karish en el Mediterráneo oriental que fueron interceptados en las aguas económicas de Israel. Dos días antes, Hezbollah envió un dron que fue interceptado en las aguas territoriales del Líbano. En un comunicado oficial, Hezbollah dijo que el lanzamiento de los drones desarmados [no portaban misiles ni explosivos] tenía como objetivo transmitir un mensaje, y ese mensaje había sido bien entendido en Israel.

Hezbollah no especificó cuál era el mensaje. El editor de Al-Akhbar, Ibrahim Alamin, cercano a Nasrallah y conocido por hacerse eco de sus puntos de vista, dijo que el mensaje de Hezbollah no era menos que una advertencia a Israel para que cesara las negociaciones actuales sobre la demarcación del campo de Karish. Ibrahim Alamin afirmó que incluso antes de que el embajador de EE. UU. en el Líbano actualizara al gobierno libanés sobre la respuesta de Israel a la posición del Líbano, Hezbollah había sido informado por una fuente occidental (¿Francia?) de que Israel había rechazado la postura del Líbano y, por lo tanto, Hezbollah decidió enviar una señal a Israel para que no se demore y acepte la propuesta libanesa.

Hasta ahora, Hezbollah ha evitado involucrarse directamente en las negociaciones sobre la demarcación de las fronteras territoriales y económicas del Líbano, dejando el asunto en manos del gobierno libanés. Hezbollah declaró que solo después de que el gobierno libanés determine sus fronteras, defenderá la soberanía libanesa.

Parece, entonces, que la clara desviación de Hezbollah de su postura tradicional sobre este tema provino principalmente del deseo de hacer alarde de su poder en medio de lo que considera la debilidad del gobierno libanés en el tema de Karish, así como su disposición a arriesgarse a elevar la barra del conflicto con Israel. Nasrallah no sabe cuál será la respuesta de Israel a sus movimientos agresivos, si es que la hay.

Mientras tanto, Hezbollah ha intensificado su actividad a lo largo de la frontera con Israel, estableciendo allí 15 puestos de observación militar bajo la apariencia de actividad civil. Hezbollah bloquea así el acceso del ejército libanés y UNIFIL a las áreas a lo largo de la frontera, en violación de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU.

Aparentemente, a la luz de los resultados de las elecciones parlamentarias del Líbano, en las que logró seguir aferrado al poder pero perdió la mayoría, Hezbollah está demostrando que sigue siendo la fuerza política y militar clave en el Líbano. Eso fue evidente cuando consiguió la elección de Nabih Berri como presidente del parlamento y Najib Mikati como primer ministro. Hezbollah ahora está dejando en claro que si el Estado libanés no puede salvaguardar los recursos naturales del Líbano, Hezbollah lo hará incluso al precio de un posible choque militar limitado con Israel.

Fuente: Jerusalem Center for Public Affairs

El general de brigada (retirado) Dr. Shimon Shapira es investigador principal del Centro de Asuntos Públicos de Jerusalén. Se desempeñó como secretario militar del primer ministro y como jefe de gabinete del ministro de Exteriores. Editó el libro electrónico del Centro de Jerusalén Iran: From Regional Challenge to Global Threat. Es autor de Hizballah: Between Iran and Lebanon, Centro Moshe Dayan, Universidad de Tel Aviv, 2021.