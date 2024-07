Hezbollah: Impacto directo de un cohete iraní Falaq-1 en una cancha de fútbol de Majdal Shams en Israel

Por Dana Polak y Tal Beeri

El 27 de julio, Hezbollahdisparó un cohete desde el sur del Líbano que impactó en una cancha de fútbol en la ciudad drusa de Majdal Shams, situada en al pié del monte Hermón. Un total de 12 niños y adolescentes fueron asesinados, mientras que alrededor de 50 personas, entre ellos niños, niñas y adultos, resultaron heridas. El ataque se produjo durante la tarde, mientras varios jóvenes jugaban al fútbol en la cancha. Este ataque es el incidente más grave con respecto a muertes de civiles en la zona norte desde que Hezbollah comenzó sus ataques contra Israel el 8 de octubre de 2023.



Según el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel(FDI), el cohete lanzado por Hezbollah era un Falaq-1, fabricado en Irán. El cohete fue lanzado desde las proximidades de la aldea de Shebaa, en el sur del Líbano, aproximadamente a nueve kilómetros al norte de Majdal Shams. El cohete Falaq-1 tiene un alcance máximo de 10 kilómetros. El cohete que impactó en Majdal Shams portaba una carga de 53 kg de explosivos. Ali Muhammad Yahya fue el operativo de Hezbollah responsable de dirigir el lanzamiento de misiles. Yahya es un miembro de alto rango de Hezbollah que opera en el lugar específico donde fue lanzado el misil. El cohete evadió la interceptación del sistema la batería antimisiles Cúpula de Hierro, tal vez debido a la intrincada geografía de la región, la baja altitud del cohete y otros factores desafiantes que obstaculizaron la intercepción.

Mortífero ataque con cohete de Hezbollah contra Majdal Shams el 27 de julio de 2024

El primer uso por parte de Hezbollah de cohetes Falaq-1 en la guerra actual fue efectuado el 26 de enero de 2024. Luego, también comenzó a lanzarlos hacia la zona del Monte Hermon.

Arriba: Lanzamiento de un cohete Falaq (tomado del canal de Hezbollah en Telegram)

A las 19:30 del 27 de julio, Hezbollah se atribuyó la responsabilidad del lanzamiento de un cohete Falaq-1 hacia la zona del Hermon. A las 20:00 horas, Hezbollah emitió un inusual comunicado formal, negando cualquier relación con el ataque contra Majdal Shams.

Majdal Shams está situado al pie del Monte Hermón, en línea directa de fuego desde el lugar de lanzamiento de cohetes en Shebaa. Por supuesto, el alegato de Hezbollah es falso, y es evidente que el misil que impactó en Majdal Shams fue el mismo que disparó contra la región del Monte Hermon a las 19:30, como afirmó Hezbollah.

Los partidarios de Hezbollah intentaron reafirmar las negaciones del grupo de su culpabilidad por el ataque con cohetes contra Majdal Shams. Las mismas fuentes intentaron crear una narrativa en la que un misil interceptor de la batería antimisiles Cúpula de Hierro provocó el evento. Esto a pesar de que en las redes sociales se difundió un vídeo del impacto del cohete en la ciudad, que demuestra claramente la potencia de la enorme explosión creada por la carga explosiva del cohete (53 kg).

En el vídeo: El cohete impacta en la cancha de fútbol de Majdal Shams.



¿Es la anómala negación de Hezbollah la razón de su deseo de evitar una guerra total con Israel? No estamos seguros.

Hezbollah está tomando una decisión estratégica al evaluar que Israel no tiene en estos momentos intenciones de participar en una guerra a gran escala en su contra. Hezbollah es plenamente consciente de que sus acciones plantean la posibilidad de una escalada. Recientemente, Hezbollah ha demostrado un notable nivel de autoconfianza, que se observa en su mayor actividad y su capacidad para ampliar el alcance de sus ataques a otros objetivos.

A nuestro entender, Hezbollah se encuentra en una situación ganadora. Creemos que Hezbollah pretende arrastrar a Israel a una escalada que eventualmente conduciría a una guerra a gran escala, ya que esto sirve a su interés más amplio de fortalecer su posición en el Líbano. Por otro lado, incluso si Israel no se ve arrastrado a una guerra de ese tipo, la situación actual sigue beneficiando a Hezbollah al desgastar a Israel, permitiéndole aprender y recopilar conocimientos en preparación para una futura escalada, que ocurrirá tarde o temprano.

Es posible que Hezbollah esté intentando evitar los enfrentamientos con la minoría drusa en el Líbano, ya que sus líderes han expresado solidaridad y simpatía con la comunidad drusa en Israel. Si las víctimas hubieran sido judías, Hezbollah no habría negado su participación y no habría emitido una declaración atípica sobre el incidente. Para Hezbollah, todo es una cuestión de narrativa, relaciones públicas y percepción.

Desde el inicio de la guerra, Hezbollah ha intentado racionalizar sus ataques contra Israel y dar razones para incluir al Líbano en la batalla. Ya sea defendiéndolos como una plataforma de «asistencia» a los palestinos o reforzando su imagen como «Protector del Líbano» en reacción al ataque de las Fuerzas de Defensa de Israel contra el Líbano. La justificación se hace principalmente hacia su base de apoyo libanesa.

Hezbollah intenta fabricar una narrativa en la que apunta principalmente a objetivos militares, y cuando apunta a objetivos civiles, alega que lo hace en represalia por los ataques de las FDI contra zonas civiles en el Líbano. La realidad y los hechos son diferentes. La afirmación de Hezbollah de que apunta a «objetivos militares» se contradice con el hecho de que la mayoría de su armamento consiste en cohetes. Estos cohetes se conocen como armas estadísticas inexactas por su falta de precisión y normalmente se lanzan en grandes cantidades. Existe una probabilidad sustancial de que ataquen objetivos de carácter civil. Hezbollah es plenamente consciente de este hecho. La posibilidad de dañar a una comunidad civil no detendrá a Hezbollah.

Vimos más pruebas dolorosas de esto el 9 de julio, cuando Hezbollah lanzó una andanada de cohetes Grad contra un puesto militar en los Altos del Golán. En la práctica, varios cohetes impactaron en una amplia región. Uno de ellos hizo impacto sobre un vehículo, matando al matrimonio de Noa y Nir Barnes.



Hezbollah no intenta evitar dañar a los civiles israelíes. Hezbollah ha estado atacando comunidades y objetivos civiles desde el comienzo de la guerra, y hasta ayer, 11 personas habían muerto por sus disparos. Esta no es la primera vez que lanza cohetes de este tipo hacia centros poblados israelíes. El mes pasado, el 14 de junio de 2024, Hezbollah se atribuyó el mérito de lanzar alrededor de 35 cohetes Grad y Falaq contra la ciudad de Kiryat Shmona (que no ha sido completamente evacuada).



Cabe señalar que Hezbollah, con su uso generalizado de las tácticas de escudos humanos, no busca evitar herir a civiles y ciudadanos del propio Líbano.



El mortífero ataque perpetrado contrala cancha de fútbol de Majdal Shams tiene el potencial de ser un importante punto de inflexión en el carácter y el marco del conflicto en la región norte. La ocurrencia de una tragedia de esa gran escala que resulta en un gran número de víctimas tiene el potencial de provocar una reacción sustancial y notable por parte de Israel. En las próximas horas y días sabremos si este acontecimiento marca verdaderamente un importante punto de inflexión.

Fuente: Alma – Research and Education Center