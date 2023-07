Herzog viaja a Washington en el peor momento de la relación de EEUU con Netanyahu

17 julio, 2023

El presidente de Israel, Isaac Herzog, viaja esta noche a Washington para limar asperezas con EEUU, en medio de la tensa relación de la Administración de Joe Biden con el gobierno de Benjamín Netanyahu, que muchos expertos aseguran que está en su peor momento.

«El propósito de la visita diplomática, del 18 al 22 de julio, es fortalecer la relación entre EEUU e Israel y reflejar los profundos lazos entre los países, que están por encima de toda controversia», informó la oficina de Herzog, quien ha sido invitado por el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, para un discurso el jueves con motivo del 75º aniversario del nacimiento del Estado de Israel.



En el marco de esa visita, Herzog se reunirá mañana con el presidente estadounidense, Joe Biden, quien todavía no ha invitado formalmente a la Casa Blanca al primer ministro, Benjamín Netanyahu, después de más de seis meses en el cargo, algo inusual en la estrecha relación bilateral; e incluso ha tildado al actual gobierno de Israel como «el más extremista de su historia».



«Es una crisis continua y profunda, no por un desacuerdo o política en concreto. Comenzó en el momento en que Netanyahu formó esta coalición y la muestra más clara es la falta de invitación a la Casa Blanca», explicó el diplomático israelí Alon Pinkas, excónsul en Nueva York.



Desde 1969, cuando Richard Nixon recibió a Golda Meir en Washington, todos los primeros ministros de Israel han visitado o sido formalmente invitados a la Casa Blanca en los primeros tres meses de legislatura, incluido Netanyahu en sus anteriores gobiernos.



Pero la Administración Biden prefiere lidiar con Herzog, una figura más representativa y menos política; y con un perfil más sereno y conciliador; mientras Netanyahu aguarda esa invitación y, según los reportes, ha vetado cualquier viaje de los ministros de su gabinete a Washington hasta que eso ocurra.



ENFADO DE NETANYAHU



Los medios publicaron ayer que Netanyahu está enfadado con la visita de Herzog a EEUU porque cree que rebaja la presión para que él tenga que ser invitado; e incluso recriminó «no estar haciendo lo suficiente» al embajador israelí en Washington, Mike Herzog, hermano del presidente.



A la espera de esa invitación, Netanyahu anunció a finales de junio su pronta visita China -potencia rival de EEUU-, y lo hizo precisamente en una reunión con congresistas estadounidenses en Jerusalén, algo que no fue casual según analistas, aunque reafirmara entonces que «EEUU siempre será el aliado más vital e insustituible de Israel».



«Está jugando con fuego. China nunca podrá sustituir a EEUU en materia de seguridad o política exterior. Israel necesita a EEUU, pero EEUU no a Israel», afirma Pinkas.



El Gobierno estadounidense está marcando distancias con el Ejecutivo israelí, y ha criticado abiertamente sus políticas más polémicas, como la reforma judicial, que busca socavar la independencia de la justicia; o la expansión de asentamientos judíos en Judea y Samaria (Cisjordania) y la espiral de violencia en ese territorio, la más grave desde la Segunda Intifada.



En marzo, el propio Biden afirmó que no tenía intención de invitar «a corto plazo» a Netanyahu a la Casa Blanca, a pesar de que este hubiera congelado la tramitación de la reforma judicial.



AGENDA DE HERZOG



La Casa Blanca se refirió a la «amistad perdurable» y el «compromiso férreo de EEUU con la seguridad de Israel» la semana pasada cuando confirmó la invitación a Herzog; quien también se reunirá con la vicepresidenta Kamala Harris; el secretario de Estado, Antony Blinken; el asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan; el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, y su antecesora, la demócrata Nancy Pelosi.



En base a esa alianza de seguridad, EEUU entrega cada año 3.800 millones de dólares a Israel en ayuda militar, y le garantiza el veto ante el Consejo de Seguridad de la ONU.



Pero el plato fuerte de la visita será el discurso de Herzog en una sesión conjunta de ambas cámaras del Congreso, el segundo de este tipo en la historia, después de que su padre Chaim Herzog, sexto presidente del Estado, hiciera lo propio hace 35 años.



«La relación entre nuestros países es única, convertida en una alianza inexpugnable», afirmó hoy en un comunicado el presidente, que calificó esa intervención como un «privilegio histórico».



De Washington, Herzog viajará a Nueva York para reunirse con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres; con la gobernadora del Estado y el alcalde de la ciudad, Kathy Hochul y Eric Adams, y acudirá a un evento con la Federación Judía de Nueva York. EFE y Aurora