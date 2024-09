Herzog: “La Guardia Nacional iraní está llevando a toda la región al abismo mediante el terrorismo continuo”

El presidente del estado de Israel, Isaac Herzog, habla en la Casa Presidencial el 8 de mayo de 2023. Foto: Amos Ben Gershom/Government Press Office/CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons.

El presidente Isaac Herzog concedió hoy una entrevista a la cadena de noticias internacional estadounidense CNBC y reiteró que Israel no quería la guerra con el Líbano, pero mantenía el derecho y el deber de defender a su pueblo contra los continuos ataques con misiles de la organización terrorista Hezbollah, apoyada por Irán.

“El presidente iraní dice algo, y sin embargo sus Guardias Nacionales están llevando a toda la región al abismo mediante el terrorismo continuo, presionando el botón, siguiendo las instrucciones de sus propios generales, que están sentados en las salas de control de Hamás, la Yihad Islámica, Hezbollah, los hutíes y los agentes en Irak”, relató el mandatario.

“Los financian y les dan munición. ¿Cómo es posible que una pequeña tribu de 50.000 personas en Yemen tenga misiles balísticos y misiles de crucero? Muy pocas naciones los tienen. Hezbollah, que está situado en el Líbano y debería haber estado acatando al gobierno libanés, pero en las últimas décadas ha ocurrido lo contrario. Desafortunadamente, esta es una situación estratégica real si el presidente de Irán realmente quiere llevar el rumbo en una dirección diferente, entonces estos agentes deben ser eliminados, deben ser eliminados”, agregó.

El presidente dijo que “durante 11 meses, los israelíes han sido evacuados de nuestro norte, unas 100.000 personas lo han dejado todo atrás”.

En otro tramo. añadió que “Nasrallah decidió que quiere seguir adelante con la guerra porque estamos tratando de negociar un acuerdo de rehenes, y Sinwar, en las mazmorras de Gaza, dice no y otra vez, no y otra vez, no. Toda la comunidad internacional está tratando de resolver este conflicto y los elogiamos por ello. Pero la resolución del conflicto significa traer de vuelta a nuestros rehenes a casa y, en primer lugar, tenemos que eliminar la amenaza de la frontera norte de Israel, y eso es lo que estamos tratando de hacer”.

Herzog subrayó: “Israel no quería esta guerra y no está interesado en ir a la guerra con el Líbano. Pero Israel ha sido atacado desde el 8 de octubre, pero desde el Líbano sin cesar. Hoy, Hezbollah ha lanzado misiles y cohetes por toda la parte norte de Israel. Así que haremos todo lo que sea necesario para que nuestros ciudadanos regresen a casa y permitir la calma en nuestras ciudades. Hemos demostrado nuestras capacidades, y tenemos mucho más en camino si continúan.

“No nos equivoquemos aquí, los ataques fueron iniciados por Hezbollah después del horrible ataque eterno del 7 de octubre por parte de Hamás. Han unido fuerzas porque son representantes del imperio iraní del mal. Y todos estos representantes están tratando de acercarse a Israel desde todos los lados de nuestras fronteras. Esa es la situación real ahora”, afirmó.

Añadió más tarde que “Hezbollah es un ejército terrorista que básicamente secuestró una nación llamada Líbano. Le decimos al pueblo libanés que no tenemos ninguna guerra con ellos, que nos preocupamos por ellos, que queremos permitir un futuro pacífico entre nosotros y el Líbano. Debería haber ocurrido hace mucho tiempo, pero Hezbollah es uno de los ejércitos más fuertemente armados del mundo. Debemos defendernos. Alertamos, damos amplias advertencias, de acuerdo con las reglas del derecho internacional, pero la gente tiene misiles en sus cocinas, en sus salas de estar, en sus almacenes, en sus mezquitas, en sus tiendas. Ahora pregúntese, ¿conoce a alguien en su familia o en sus alrededores que tenga un arma letal de tal magnitud en su propia casa?”

“Lamentablemente, se trata de una situación realmente estratégica; si el presidente de Irán realmente quiere tomar una dirección diferente, entonces esos agentes deben ser eliminados, deben ser eliminados”, cerró.

