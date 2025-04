Herzog inauguró Iom Hazikaron con una ceremonia en honor a los soldados caídos y las víctimas del terrorismo

El presidente Isaac Herzog inauguró el Día de la Memoria nacional de Israel con la tradicional ceremonia de Estado en el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén, en presencia del ministro de Defensa Katz, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, el teniente general Eyal Zamir, altos mandos de las Fuerzas de Defensa de Israel y familias de las víctimas de todo el país.

En su discurso, el presidente Herzog reiteró la importancia del retorno inmediato de todos los rehenes retenidos en Gaza e hizo un llamado a la nación a unirse ante la pérdida y la adversidad, instando a un compromiso nacional compartido con la memoria de los caídos y el futuro del país.

Tras el toque de sirena conmemorativo, el presidente señaló: “Este año, quizás más que nunca, el sonido de la sirena es también una verdadera alarma, que nos ordena: unirnos y unirnos. No nos desgarremos desde dentro. No destruyamos nuestro hogar.”

“Se eleva cada vez más, como un grito terrible, un lamento, un grito que atraviesa las puertas del Cielo. Por los hombres y mujeres caídos, los asesinados; por los numerosos heridos en cuerpo y alma; por nuestros hermanos y hermanas secuestrados, los amados, los atormentados, retenidos en cautiverio y angustia durante más de un año y medio”, agregó.

Herzog llamó “a nuestros hermanos y hermanas en manos de asesinos: Una nación entera los extraña, se preocupa por ustedes, llora su llanto. Una nación atormentada sin medida. Una nación que sabe, en lo más profundo de su alma, abrasada por el anhelo y la ansiedad, que la herida no sanará hasta que regresen. Hasta que regresen con nosotros. Aquí, en el lugar donde nuestros soldados juraron defender la patria y la libertad de Israel, nosotros también juramos, juro: no descansar ni quedarnos quietos. No descansar ni quedarnos quietos. Ni siquiera por un momento. Actuar con todas nuestras fuerzas, por todos los medios, para dar un paso más, y otro más, hasta que todos regresen a casa. Cada uno de ustedes”.

Abordando el dolor de la pérdida multigeneracional, el presidente Herzog habló de las familias que han soportado el duelo constante a través de las guerras y las oleadas de terror de Israel.

Además, instó a los israelíes a superar la división y la discordia: “¡Basta de división! ¡Basta de polarización! ¡Basta de odio! No debemos, por nuestras propias manos, provocar la destrucción de nuestro hogar nacional, el hogar de todos los israelíes, el hogar de todo el pueblo judío”.

El presidente concluyó su discurso con un llamado a salvaguardar la unidad y los cimientos democráticos de Israel, y una bendición para los rehenes, los heridos y las fuerzas de seguridad israelíes: “En este día sagrado, en este lugar sagrado, también tenemos un deber sagrado: renovar nuestro compromiso con el valiente pacto israelí compartido… superar las divisiones y transformar este momento de dolor en un momento de reconstrucción compartida”.