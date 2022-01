¡Hay futuro! Una joven ortodoxa de Nueva Jersey es la gran esperanza del patinaje olímpico israelí

14 enero, 2022

Se trata de Hailey Kops.

De cara a los Juegos Olímpicos de Invierno 2022, Israel tendrá una cara nueva que potenciará el nivel del patinaje. Hailey Kops se unirá al veterano atleta olímpico israelí Evgeni Krasnopolski.

Cuatro serán los patinadores que dirán presente en febrero en Beijing, China. Tres de ellos son grandes en edad, pero la joven de Nueva Jersey tiene 19 años y hará su debut en esta competición.

Oriunda de la ciudad estadounidense, donde vive, Kops es ciudadana israelí hace varios años. También compitió para Israel en varios torneos internacionales.

“Siendo judía, siempre me sentí conectada con Israel. Siempre hubo una parte de mí que quiso ser más parte de lo que ya era. El hecho de que tuve la oportunidad de representar al país al que me siento tan cercana es realmente agradable, ya sea que viva aquí o no. Poder representar al pueblo judío y a este país es algo que siempre quise hacer”, dijo Kops a The Times of Israel.

De familia deportista basada en patinaje, la chica creció con esta disciplina en paralelo con sus estudios en una escuela judía. Tanto que ya representó a Israel en el Campeonato Mundial Juvenil de 2017, el Campeonato Mundial Juvenil de 2018 y el Campeonato Europeo de 2019.

“Lisa y yo permitimos que nuestros hijos practiquen deportes en Shabat, pero la tarea difícil fue llegar a los diversos eventos deportivos, porque no conducimos en Shabat ni usamos nuestros teléfonos”. Esto escribió su padre Steven Kops en Facebook en octubre pasado sobre el viaje de Hailey a los Juegos Olímpicos.

Tras tres meses entrenando juntos, Kops y su pareja clasificaron a los JJ.OO. tras terminar quintos en la general del Trofeo CS Nebelhorn 2021 en Alemania. Será la tercera ocasión para israelíes en un evento olímpico.