Hamás tras la operación “Arnon”: de la vergüenza al endurecimiento de su postura

Por el Prof. Kobi Michael.

La operación «Arnon» (originalmente llamada “Semillas de Verano”) para liberar a cuatro rehenes de un sitio en Nuseirat en la mañana del 8 de junio de 2024, ha planteado un grave dilema para Hamás, exponiendo todas sus vulnerabilidades en términos de penetración de inteligencia, capacidad operativa, la capacidad para proteger sus activos más importantes y, especialmente, el uso cínico y cruel que hace de su gente como escudos humanos.

Las críticas públicas contra Hamás están aumentando y es probable que continúen a medida que se haga evidente el alcance de la destrucción de la guerra y el daño causado a todos los habitantes de la Franja de Gaza.

En los días previos a la guerra, cuando la organización tenía plena fuerza y ​​control operativo y de inteligencia sobre la Franja de Gaza, se sabía que Hamás se beneficiaba de las lecciones aprendidas de los reveses operativos y los éxitos israelíes.

Pero con la mayoría de sus capacidades militares y de inteligencia desmanteladas, y mientras está ocupado preservando y protegiendo los restos de su organización después de una severa guerra y mientras las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) continúan asediándolo y mientras la cadena de mando ya no funciona con regularidad; a la organización le resultará difícil llevar a cabo los procesos de extracción de lecciones fundamentales como lo hizo en el pasado.

Esto significa que la organización quedará vulnerable y expuesta, y es probable que esta idea esté impregnando la conciencia de sus líderes que se esconden del largo brazo de las FDI.

Sin la capacidad de investigar, extraer lecciones y reorganizar los sistemas organizativos, y considerando el valor de los rehenes como el certificado de seguro definitivo para la supervivencia de Hamás y sus dirigentes, se debe suponer que los líderes, que todavía controlan efectivamente a la mayoría de los rehenes, optarán por endurecer las condiciones de cautiverio para aquellos que aún están vivos y que no se encuentran en las inmediaciones de Yahya Sinwar en su escondite.

Probablemente preferirán transferir a algunos de los rehenes a los túneles activos que siguen bajo el control de Hamás.

Aquellos que no puedan ser trasladados a los túneles probablemente serán transferidos a nuevos escondites, mientras que las condiciones de su cautiverio, seguridad y vigilancia se volverán más severas.

Debido a las condiciones en la mayoría de las áreas de la Franja de Gaza, incluyendo el desuso de muchos túneles (incluso si no fueron destruidos y las líneas de suministro desde los importantes túneles estratégicos que fueron destruidos ya no existen), la presencia militar israelí, y una guerra activa en algunas zonas; Hamás tendrá dificultades para trasladar a los rehenes.

Los rehenes son el activo más importante de Hamás en sus relaciones con Israel y los mediadores, y Hamás comprende la gran sensibilidad de Israel respecto del destino de los rehenes, así como la presión pública y política para su liberación.

Debemos estar preparados para que Hamás utilice el chantaje psicológico y emocional para presionar a Israel y a los mediadores, en particular a Estados Unidos, para que lleguen rápidamente a un acuerdo que se acerque más a los términos de Hamás, que Israel se niega a aceptar.

Se espera que la sociedad y el liderazgo israelíes enfrenten días difíciles de manipulación y chantaje emocional junto con una gran incertidumbre respecto de la conducta de Hamás respecto de los rehenes.

Este será un momento de desafío para la nación, una prueba para su liderazgo y sociedad, su cohesión social, su resiliencia social y nacional, así como para el grado de determinación y prudencia política de Israel.

Pero, además de estas dificultades que tenemos ante nosotros, es importante recordar que el liderazgo de Hamás también enfrenta dificultades importantes.

Esta es también la hora de la verdad para toda la organización, así como para la sociedad palestina en la Franja de Gaza.

Y bajo las condiciones actuales, el precio del fracaso palestino será alto y severo hasta el punto de ser existencial, y es dudoso que los líderes de Hamás comprendan la magnitud de la hora que les espera.

Fuente: INSS – The Institute for National Security Studies