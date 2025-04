Hamás publica un vídeo del soldado rehén israelonorteamericano Edan Alexander

El ala militar de Hamás, las Brigadas Izz ad Din al al Qassam, publicó este sábado un vídeo de propaganda en el que el soldado rehén israeloestadounidense Edan Alexander se pregunta qué hace aún en Gaza y culpa al primer ministro, Benjamín Netanyahu, de la falta de un acuerdo con la organización terrorista islámica.



“Hace tres semanas, escuché que Hamás estaba dispuesto a liberarme ¡pero usted se negó y me dejó aquí!”, dice Alexander en el vídeo, guionizado al parecer por el grupo terrorista, sobre las negociaciones que continúan estos días para intentar lograr la liberación de rehenes y otro alto el fuego.



“He llegado al límite por el asco que siento hacia el mundo y hacia el Gobierno israelí. Veo a Netanyahu actuando como un dictador, y me estoy derrumbando física y mentalmente”, dice el joven, el único rehén con nacionalidad estadounidense que queda vivo en Gaza.



Según lo que dice Alexander, el vídeo fue grabado el pasado 9 de abril, ya que asegura llevar 551 días en Gaza. “¿Por qué estoy aquí y no en América?, ¿por qué estoy aquí y no con mi familia?, dice el soldado gritando y agitando los brazos en un metraje de más de tres minutos.



Además, Alexander alude al presidente de EE.UU., Donald Trump, y le dice que creía que él le ayudaría a salir de Gaza con vida, pero que ha caído “víctima” de Netanyahu.



A finales de noviembre Hamás ya publicó un primer vídeo de Alexander, ciudadano estadounidense nacido en Tel Aviv que se enroló en la Brigada Golani de las Fuerzas de Defensa de Israel en 2022.

Agencias colaboraron con este artículo de Aurora