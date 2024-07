Hamás perpetró sistemáticamente cientos de crímenes de guerra en el ataque del 7 de octubre, según un amplio informe de HRW

Human Rights Watch (HRW) determinó que la organización terrorista islámica Hamás cometió «numerosos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad» en los ataques en Israel del 7 de octubre, en los que fueron asesinadas casi 1.200 personas y 251 tomadas como rehenes.

«La investigación de Human Rights Watch concluyó que el asalto liderado por Hamás el 7 de octubre estaba diseñado para matar civiles y tomar a tantas personas como fuera posible como rehenes», indicó la directora de crisis y conflicto del grupo, Ida Sawyer, en su último informe.

En el informe «No puedo borrar toda la sangre de mi mente: el asalto de grupos armados palestinos del 7 de octubre en Israel», HRW concluye que los islamistas cometieron cientos de crímenes de lesa humanidad: tener por objetivo a civiles, asesinato deliberado de personas detenidas, tratos crueles e inhumanos, violencia sexual y de género, toma de rehenes, mutilación y saqueo de cadáveres, uso de escudos humanos y saqueo y pillaje.

El principio básico del derecho humanitario es que todas las partes en un conflicto deben distinguir en todo momento entre combatientes y civiles, «que nunca deben ser el objetivo de un ataque», recuerda HRW.

En este sentido, HRW destacó que 815 de las 1.195 personas asesinadas ese día eran civiles. Y de los 251 secuestrados en el asalto -de los cuales 116 continúan en Gaza, 42 de ellos muertos-, la mayoría son civiles.

Estas actuaciones no fueron «una ocurrencia tardía, un plan malogrado o actos aislados», afirma la organización, que ha estudiado para elaborar el informe los testimonios de víctimas, familiares, equipos de asistencia y expertos médicos, así como más de 280 fotografías y vídeos del asalto.

«Las autoridades de Hamás respondieron a las preguntas de HRW asegurando que ordenaron a sus fuerzas no atacar a civiles y no desviarse de los derechos humanos y el derecho humanitario», indica HRW, que asegura «haber encontrado pruebas de lo contrario».

En los vídeos del ataque se ve a los terroristas palestinos buscar activamente a civiles y asesinarlos, quedando probada la intencionalidad de los ataques y toma de rehenes, que fue «planeada y altamente coordinada».

HRW dijo requerir una mayor investigación para probar otros crímenes, como la persecución de grupos identificables por motivos raciales, étnicos o religiosos o la comisión de violaciones u otros actos de violencia sexual.

A este respecto, la organización identificó por parte de los terroristas palestinos crímenes como someter a desnudez forzada a las rehenes o la difusión de imágenes sexualizadas sin su consentimiento.

El informe de HRW destaca la «naturaleza increíblemente organizada y coordinada» del ataques a ciudades, comunidades de kibutz, festivales de música y bases militares en los alrededores de Gaza.

«En muchos lugares de ataque, los combatientes dispararon directamente contra civiles, a menudo a corta distancia, que intentaban huir, y contra personas que conducían vehículos en la zona», dice el informe. «Lanzaron granadas y dispararon contra habitaciones seguras y otros refugios y dispararon granadas propulsadas por cohetes contra casas. Incendiaron algunas casas, quemaron y asfixiaron a la gente y expulsaron a otros a los que luego capturaron o mataron».



HRW dice que «encontró evidencia de actos de violencia sexual y de género por parte de combatientes, incluida la desnudez forzada y la publicación sin consentimiento de imágenes sexualizadas en las redes sociales».



El informe cita a un equipo del enviado especial de la ONU sobre violencia sexual en conflictos que dice haber entrevistado a personas «que informaron haber presenciado violaciones y otros tipos de violencia sexual», incluidas «violaciones y violaciones en grupo, en al menos tres lugares».



Pero dice que el alcance total de la violencia sexual y de género «probablemente nunca se conocerá completamente», ya que las víctimas han muerto, o el estigma les impedirá hablar, o los socorristas israelíes «en gran medida» no recopilaron pruebas relevantes en tiempo real en medio del caos de ese día.



En una respuesta al informe de HRW, Hamás alega que su ala militar, las Brigadas Izz ad Din al Qassam, planeó y dirigió el ataque del 7 de octubre, y no el movimiento político Hamás, y que los combatientes recibieron instrucciones de no atacar a civiles.



HRW puntualizó que ha encontrado que la respuesta de Hamas es «falsa» y que «el asesinato intencional y la toma de rehenes de civiles fueron planeados y altamente coordinados».

Agencias colaboraron con este artículo de Aurora