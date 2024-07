Hamás ha llegado a un punto de inflexión

Por Tamir Hayman



Israel no está en camino a una «victoria total», algo que no sucederá después del 7 de octubre.

Aún no hemos destruido a Hamás, ni lo hemos derrotado completamente, y todavía tenemos 120 rehenes cautivos en la Franja de Gaza.

Al mismo tiempo, una región entera de nuestro país ha sido abandonada y sigue siendo bombardeada en el norte.

La mejor noticia es que Hamás parece haber llegado a un punto de inflexión.

Este es el mismo punto de inflexión que alcanzaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) contra Hamás, y puede ser un punto de inflexión en la campaña.

Este punto de inflexión puede explicarse como el punto en el que el enemigo ha perdido la voluntad de seguir combatiendo y es incapaz de luchar de una manera que cambie su situación operativa.

Hay evidencias que respaldan esto:

• A pesar de la eliminación de Mohammed Deif, Hamás busca un alto el fuego y un acuerdo por los rehenes.

• Las respuestas a la eliminación de Deif hasta ahora han sido débiles. Esto no significa que Hamás haya perdido toda su capacidad de lanzamiento de cohetes (incluso hacia los centros de población de Israel).

• Los combates del brazo militar de Hamás se llevan a cabo esporádicamente, como células guerrilleras independientes y no como unidades y formaciones.

• Se ha cortado la conexión de Hamás con Egipto (pero todavía no de forma definitiva, ya que todavía hay más túneles y es necesario completar los controles subterráneos y los arreglos de seguridad en el cruce de Rafah).

Si este es realmente el caso, lo que se necesita ahora es perseguir la victoria. Es decir, mantener la presión operativa para lograr los objetivos de la guerra:

• Devolución de los secuestrados (a través de un trato).

• Reemplazar el gobierno de Hamás (con un acuerdo internacional, que está sobre la mesa).

• Restaurar la normalidad en el norte de Israel mejorando la situación de seguridad, preferiblemente mediante un acuerdo mediado internacionalmente.

Esto aún no ha terminado.

La posibilidad de perder el logro, como nos pasó hace seis meses, todavía existe.

El nivel político vuelve a tener ahora la oportunidad de tomar decisiones difíciles.

Apuntar a la «victoria total» es una apuesta que puede terminar en la nada.

Fuente: INSS – The Institute for National Security Studies