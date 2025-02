Hamás confirma que el sábado liberará a seis rehenes israelíes vivos en Gaza

El portavoz del brazo armado de Hamás, Abu Obeida, confirmó este viernes en un comunicado que el grupo terrorista islámico liberará el sábado a seis rehenes que quedan con vida en el enclave, a pesar de la crisis en curso tras haber entregado a Israel un cadáver que no se correspondía con la cautiva Shiri Bibas, como se presuponía.



Hamás anunció oficialmente que liberará a los siguientes rehenes cautivos en Gaza mañana: Eliya Maimon Yitzhak Cohen, Omer Shem Tov, Omer Wenkrat, Tal Shoham, Avera Mengitsu y Hisham al Sayed.



A pesar del anuncio de Hamás, en Israel ya se conocía la identidad de quiénes iban a ser liberados puesto que las familias de los seis habían anunciado previamente que habían recibido pruebas de que estaban vivos, haciendo de ellos los últimos cautivos con vida de la primera fase y los únicos candidatos posibles para este sábado.



La confirmación de Hamás llega en medio de una crisis ya que uno de los cadáveres entregados ayer por el grupo terrorista a la Cruz Roja (y luego a Israel) no pertenecía a la rehén Shiri Bibas, como se presuponía.



De los cuatro cuerpos recibidos, el Instituto Forense pudo identificar los restos mortales de Oded Lifshitz, secuestrado con 83 años el 7 de octubre de 2023; el de Ariel Bibas, con cuatro años; y el de Kfir Bibas, con nueve meses.



Sin embargo, los restos mortales que se suponían que eran de Shiri Bibas no pudieron ser cotejados y tampoco correspondían a ningún otro rehén, según difundieron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).



En estos momentos, 67 rehenes secuestrados el 7 de octubre de 2023 continúan en Gaza (contando la madre de los Bibas), junto a otras tres personas que fueron secuestradas con anterioridad.



Dos de estos tres, Avera Mengistu e Hisham al Sayed, aparentemente ambos afectados por problemas psiquiátricos, llevan una década cautivos en Gaza, tras entrar voluntariamente al enclave en 2014 y 2015, respectivamente.



Quitando a las seis personas que saldrán del enclave este sábado, y a falta de que la crisis por la rehén Shiri Bibas se solucione, en la Franja quedan otros cuatro fallecidos: Eso deja cuatro nombres más en la lista: Itzik Elgarat, de 70 años; Ohad Yahalomi, de 50; y Tsahi Idan, de 50.



Sus cuerpos serán entregados por Hamás a la Cruz Roja en Gaza el próximo jueves.



Sobre la madre de la familia Bibas, Hamás prometió investigar lo ocurrido con su cuerpo, aunque alegando que existe la posibilidad de que sus restos se mezclaran con los de otros palestinos que estaban con ella cuando presuntamente murió, en un supuesto bombardeo de las Fuerzas de Defensa de Israel, una afirmación que podría ser completamente falsa.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel señalaron que los informes forenses revelan que tanto Ariel y Kfir Bibas como Oded Lifshitz fueron “brutalmente asesinados” durante su cautiverio en noviembre de 2023, sin ofrecer mayores detalles. Lo que daría por descartada la versión de Hamás de un supuesto bombardeo israelí.

Agencias colaboraron con este artículo de Aurora