Hamás asesinó a uno de los rehenes e hirió a otras dos, dice el vocero del grupo terrorista

Las Brigadas Izz ad Din al Qassam, brazo armado del grupo terrorista islámico palestino Hamás, anunciaron que uno de sus efectivos abrió fuego y «asesinó al instante» a un rehén israelí, mientras que dos otras secuestradas resultaron heridas de gravedad en otro incidente; mientras que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aseguraron que no ha podido confirmar la información por sus propios medios.



«Dos de nuestros soldados asignados como guardas de cautivos del enemigo abrieron fuego contra un rehén sionista, matándolo al instante», indicó en un comunicado el portavoz de las Brigadas al Qasam, Abu Obeida.



En un segundo «incidente separado», dos secuestradas resultaron gravemente heridas y «se llevan a cabo intentos para salvar sus vidas», aseveró Abu Obeida.



Las Fuerzas de Defensa de Israel señalaron, por su parte, que no tiene «información de inteligencia que permita refutar o confirmar las afirmaciones de Hamás». «Continuaremos examinando y verificando la credibilidad del mensaje y actualizaremos con la información que obtengamos», agregó en un comunicado.



«El gobierno sionista es totalmente responsable de masacres y de reacciones resultantes que afectan a las vidas de los prisioneros sionistas», argumentó el portavoz de la organización terrorista de Hamás, quien señaló que se ha formado un comité para investigar lo ocurrido y que «las conclusiones se anunciarán más adelante».



De los 251 secuestrados el 7 de octubre, quedan en el enclave 111 cautivos, al menos 39 de ellos muertos según ha podido confirmar Israel -más de 70 según Hamás-; mientras que hay otros cuatro rehenes cautivos desde hace años, de ellos dos muertos.



Asimismo, del total de cautivos, cuatro rehenes fueron liberados por Hamás en octubre; siete rescatados por las FDI -una soldado en octubre, dos en Rafah en febrero y cuatro en Nuseirat en junio-; mientras que se han recuperado los cuerpos de 24 rehenes, tres de los cuales mataron por error las tropas israelíes en diciembre en Shujaiya.



Desde que comenzó la guerra, Israel y Hamás solo lograron un acuerdo de tregua de una semana a finales de noviembre, que permitió liberar a 105 rehenes a cambio de 240 terroristas palestinos presos; mientras la comunidad internacional trata ahora de reimpulsar las negociaciones para un alto el fuego.



El Gobierno de Jerusalén anunció que enviará una delegación este jueves, 15 de agosto, para reunirse con los mediadores -Egipto, Qatar y EEUU-, pero Hamás anunció que no acudiría a la cita, en medio de las informaciones que apuntan a un ataque de Irán y Hezbollah contra Israel esta misma semana en represalia por la eliminación en Teherán del líder de la oficina política de los islamistas palestinos, Ismail Haniyeh, que las autoridades iraníes atribuyen a Israel.

