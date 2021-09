Hamás apunta contra un diputado de Ra’am que afirmó que no dejaría el gobierno frente a una operacíon en Gaza

20 septiembre, 2021

Walid Taha aseguró que su partido no haría caer el gobierno en caso de avances israelíes en la Franja.

El grupo terrorista Hamas criticó duramente al parlamentario árabe-israelí Walid Taha por afirmar que su partido, Ra’am, no dejaría el gobierno en caso de una operación militar en Gaza.

Tanto Ra’am como Hamás están afiliados a la Hermandad Musulmana. Sin embargo, Ra’am pertenece a sectores moderados, algo que es claro con su presencia en la coalición de gobierno actual de Israel.

Durante una entrevista en el Canal 12, Taha aseguró que Ra’am no haría caer al gobierno en caso de avances israelíes en la Franja. «Despreciamos las guerras, sin importar los gobiernos, actual o próximo… ¿Cual es la alternativa? Supongamos, Dios no lo quiera, que hay una guerra con Gaza. Dejamos la coalición, y entonces, ¿el próximo gobierno sería bueno para Gaza?», señaló.

Más tarde, en otra entrevista, Taha intentó suavizar sus dichos. » No nos quedaremos de brazos cruzados ante ninguna guerra. No podemos ignorar tal situación y no queremos que suceda, pero no nos adelantaremos a tal situación», reformuló.

Abdel Latif al-Qanou, vocero del grupo terrorista, acusó a Taha de estar desconectado «con la identidad árabe-palestina». Para Hamás, Taha tuvo «declaraciones vacilantes».

Taha no es cualquier miembro de la Knéset. Se trata del jefe del bloque del partido liderado por Mansour Abbas, y actualmente preside el comité de Asuntos Internos del Parlamento, sustituyendo al fallecido Said al-Harumi.

Su llegada al comité fue repudiada por parlamentarios de derecha, que acusaron a Taha de ser un partidario del terrorismo.