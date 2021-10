Hackers iraníes amenazan con filtrar datos tras ciberataque a una «app» LGTBI israelí

31 octubre, 2021

El grupo piratas informáticos Black Shadow reclama un millón de dólares a cambio de no filtrar datos personales robados de varios sitios de internet tras un ciberataque a un servidor en Israel

Un grupo de hackers denominado Black Shadow, con vínculos iraníes según los reportes, demandó hoy un millón de dólares a cambio de no filtrar los datos personales robados de una aplicación de citas de personas LGBTI adquirida en un ciberataque a un servidor en Israel.



Cyberserve, que confirmó un ciberataque el viernes tras recibir una alerta de las autoridades israelíes, aloja páginas webs de empresas como la de Atraf, comunidad LGTBI, de la que los hackers habrían obtenido la base de datos personales de los usuarios.



En un grupo de Telegram, los hackers asumieron la autoría del ataque y reclamaron hoy un millón de dólares a cambio de no difundir la información que incluiría alrededor de «un millón de perfiles, contenidos de conversaciones y datos de compra».



«Si tenemos un millón de dólares en nuestro bolsillo en las próximas 48 horas, no filtraremos esa información ni la venderemos a nadie. Todo el mundo puede pagar», publicó en la red social con un enlace para realizar las donaciones.



Otras empresas alojadas, como la firma de transportes Dan y una página de reservas de la compañía de turismo Pegasus, también habrían sido afectadas.



«Nadie del Gobierno israelí o de Cyberserve nos ha contactado sobre este asunto. Es obvio que no es un problema para ellos. Sabemos que todos están preocupados por la base de datos de Atraf», asegura el grupo.



El digital Haaretz aseguró que el grupo de hackers difundió esta mañana un archivo con mil cuentas de la aplicación Atraf y que existe una gran preocupación entre los usuarios contactados por el medio.



La compañía israelí de asesoramiento empresarial, KLS Capital, sugirió en marzo que «Irán y sus delegados» estarían detrás del grupo Black Shadow, que ha lanzado anteriores ciberataques contra compañías israelíes. EFE y Aurora