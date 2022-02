Hackean un sitio del gobierno iraní y transmiten mensajes contra el régimen islámico

2 febrero, 2022

Se trata de un video disidente reproducido en la red antes de las ceremonias de conmemoración de la Revolución Islámica de 1979.

Un sitio web de transmisiones de la televisión estatal de Irán confirmó que sufrió problemas técnicos. Lo reconoció en medio de informes de que piratas informáticos disidentes reprodujeron un mensaje antigubernamental en la plataforma.

Los inconvenientes empezaron cuando un mensaje audiovisual circuló en línea afirmando ser de un grupo de piratería llamado “La justicia de Ali” en farsi. Dentro del video, aparece un hombre enmascarado y una voz apagada que dice que el gobierno iraní “ya no nos silenciará”.

Además, el personaje agrega: “Vamos a quemar hijabs. Quemaremos sus fotos y carteles de propaganda. Vamos a romper sus ídolos. Revelaremos sus palacios para que la gente pueda castigarlos”.

El grupo no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios mediante una cuenta que usó en una conversación previa con The Associated Press. En agosto pasado, publicó imágenes que mostraban las humillantes condiciones en la prisión de Evin de dicho país.

Este problema se dio justo antes de las ceremonias de conmemoración por el aniversario de la Revolución Islámica de 1979. Además, esto le sigue a un aparente hackeo en el que varios canales estatales transmitieron imágenes de líderes de un grupo disidente exiliado y un gráfico que pedía la muerte de líder supremo de la nación.

Estos incidentes se suman a varios ataques cibernéticos contra la República Islámica, mientras que las potencias mundiales luchan por revivir un acuerdo nuclear hecho por Teherán. Otros ataques, que Irán culpa a Israel, tienen como fin su programa nuclear.