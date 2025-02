Guía de la Eslovaquia judía

Eslovaquia conserva todavía un importante patrimonio judío, sobre todo compuesto por numerosas sinagogas -algunas en ruinas o dedicadas a usos no religiosos- y cementerios, y una comunidad medianamente organizada compuesta por unas 2.600 personas.

Esta guía pretende centrarse en las grandes ciudades eslovacas y en los principales lugares más significativos de la herencia judía de este país, pero aparte de lo que vamos a describir hay muchas pequeñas ciudades y pueblos de Eslovaquia que tienen en su haber patrimonial muchos cementerios, sinagogas -algunas abandonadas o dedicadas a otros usos- y edificios que tuvieron en el pasado instituciones judías.

Bratislava

En esta ciudad encontramos tres cementerios judíos que se pueden visitar, una sinagoga abierta -que supuestamente contiene un museo de historia de la ciudad que nunca encontré abierto, todo hay que decirlo- y el Museo de la Cultura Judía de Eslovaquia. Hay dos grandes cementerios judíos en la capital de Eslovaquia, Bratislava, que te recomendamos visitar, ya que ambos están muy cerca el uno del otro y porque están muy bien conservados, organizados y relativamente céntricos.

En primer lugar, está el cementerio ortodoxo de Bratislava que, según las páginas oficiales de la comunidad judía eslovaca (http://www.jewishcemetery.sk/home/), “es uno de los cementerios judíos más grandes de Eslovaquia. Contiene más de 7.000 tumbas. El cementerio fue establecido por la comunidad judía de la ciudad en 1845, y después de 1873 fue utilizado por la comunidad judía ortodoxa”.

En cuanto al segundo, que está andando a apenas unos metros del otro, es el de rito neolog y fue establecido por la comunidad en 1873, aunque el origen de la misma data de 1872. El cementerio tiene cerca de 2.000 sepulcros y es mantenido por la comunidad judía de Bratislava. Como el otro reseñado antes, está en perfecto estado de conservación y revista.

Sinagoga de Bratislava

“Hay muchas personalidades importantes de la cultura eslovaco-judía enterradas aquí, incluyendo los arquitectos Eugen Bárkány (1885-1967) y Artur Szalatnai-Slatinský (1891-1961). Una capilla del cementerio con una placa conmemorativa a los soldados que cayeron en la Primera Guerra Mundial es parte del complejo”, sigue señalando la página web ya citada de la comunidad eslovaca.

Muy cerca de estos dos cementerios se encuentra el Mausoleo de Chatam Sofer, en el lugar donde anteriormente estaba el Viejo Cementerio Judío. Este Mausoleo, según leo en unas páginas de viajes por Eslovaquia https://travel.sygic.com/#/?map=4,49.21042,16.56738&type=poi, “es el lugar de sepultura y un monumento conmemorativo a la figura de Moisés Sofer, un prominente rabino ortodoxo del siglo XIX. Fue construido en el lugar donde estaba un cementerio judío del siglo XVII en Bratislava, Eslovaquia. El cementerio histórico fue destruido en su mayoría con la construcción de un túnel para carretera bajo el castillo de Bratislava en 1943, pero las negociaciones con el clero eslovaco permitieron que una importante fracción del cementerio que contiene las tumbas de los rabinos se conservara encerrado en el hormigón. En 2002 un monumento moderno fue erigido sobre el lugar y se abrió parcialmente al público.

En lo que respecta al Museo de la Cultura Judía de Bratislava, hemos podido leer esta breve nota que nos explica un poco la misión de esta institución: “El Museo de la Cultura Judía se convirtió en un museo especializado independiente del Museo Nacional Eslovaco (SNM) en 1994. El edificio original de la mansión de Zsigray es uno de los pocos que sobrevivieron a la demolición socialista de los monumentos arquitectónicos judíos de Bratislava. El museo se guía por el objetivo de defender la sabiduría del judaísmo que se extiende a lo largo de los siglos. Preserva y presenta la distinguida historia cultural y artística de la minoría judía que vive en el territorio de la actual Eslovaquia”. Posee una colección de más de 7.000 objetos y, en mi opinión, la parte más valiosa e interesante se halla en sus sótanos, donde está alojada una gran selección de lápidas de varios cementerios judíos eslovacos de todo el país.

Museo de la Cultura Judía de Bratislava: Židovská 297

ementerio Ortodoxo: Zizkova, 36

Cementerio de rito Neolog: Zizkova, 5

Mausoleo Chatam Sofer: Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu 24

Trnava

Ya casi no quedan judíos en Trnava -oficialmente algo menos de dos centenares-, aunque al menos han quedado dos sinagogas en pie reconvertidas en otros usos y su viejo cementerio todavía es visitable y que se encuentra en buen estado, pese a que los neonazis lo vandalizaron en el 2010 pintando esvásticas en sus lápidas.

Quedan dos sinagogas en pie en Trnava: la Status Quo Ante y la Sinagoga Ortodoxa. Con respecto a la primera de ellas, hay que reseñar que se terminó de construir en 1891 o 1897 y fue diseñada por Jakob Gartner en los estilos neomorisco y neobizantino. La sinagoga fue devastada en la Segunda Guerra Mundial y en la década de los noventa fue restaurada, rehabilitada y convertida en un centro de arte contemporáneo, que alberga la galería Ján Koniarek, y acoge una serie de exposiciones y conciertos durante todo el año, sobre todo de artistas locales.

En las páginas de la Oficina de Turismo de Trnava hemos podido leer esta reseña sobre la Sinagoga Ortodoxa todavía abierta y convertida en un café, que reproducimos a continuación: “Se desconoce el año exacto de su fundación, pero ya en 1895 estaba marcado en un mapa de la ciudad. La Sinagoga Ortodoxa, así como la Sinagoga Status Quo Ante, se construyó respetando las normas de la época. La sinagoga ortodoxa se llama ´Pequeña Sinagoga´ debido a su tamaño. Es un edificio de salón sin torres, orientado de este a oeste, y esconde muchas bellezas en su interior. Una de ellas son las galerías interiores de mujeres sostenidas por columnas de hierro fundido. Además de estas galerías, en el interior se conservan varios detalles originales de arte y artesanía históricos y restos del mural original”. Actualmente el lugar es una cafetería muy bella abierta al público y, por lo que pude ver durante mi visita, muy concurrida por los lugareños y visitantes.

Finalmente, nos referiremos al cementerio judío, que fue Inaugurado en 1856, y que goza de un diseño ecléctico, presentando muchas formas y estilos arquitectónicos de gran interés monumental. Durante la Segunda Guerra Mundial, el cementerio se convirtió en un feroz campo de batalla, cuyas marcas aún son visibles en muchas lápidas y su actividad, debido a la casi total desaparición de la comunidad judía local, decayó durante el periodo comunista. El 30 de julio de 2010, el cementerio fue profanado con dibujos de esvásticas y pintadas antisemitas. Además, algunas lápidas fueron rotas y sus trozos son bien visibles tirados por el recinto sin que nadie reparara las mismas. Pese a todo, es muy bello, está relativamente limpio y cuidado

Sinagoga Café: Haulíkova 405/3

Sinagoga Status Quo Ante: Halenárska 407

Cementerio de Trnava: 15 Nitrianska Ulica

Nitra

La Sinagoga de Nitra es una de las más bellas de Eslovaquia, tal como recogen las páginas de la web de viajes Passporter: “La Sinagoga de Nitra, construida entre 1908 y 1911, es una importante obra arquitectónica diseñada por Lipót Baumhorn, un reconocido arquitecto de sinagogas de Budapest. El edificio fusiona elementos moriscos, bizantinos y Art Nouveau, dando lugar a una elegante fachada de tonos dorados coronada con dos torres. El interior está compuesto por un salón abovedado soportado por cuatro pilares que también sostienen la galería de las mujeres”.

El cementerio judío de Nitra es un monumento nacional y un lugar de obligado peregrinaje en una vista a la Eslovaquia judía. Consta de dos partes: ortodoxa y neológica del rito húngaro. El cementerio judío ortodoxo más antiguo fue fundado alrededor de 1750, mientras que el cementerio neológico dada de finales de la década de 1860 y la superficie total es de 6 hectáreas entre las dos partes.

Hay aproximadamente 5.000 tumbas en el cementerio, las más antiguas tienen unos trescientos años y hay muy pocas recientes, ya que apenas quedan judíos en esta ciudad. Muchas de las lápidas de este cementerio son auténticas obras de arte. Sus formas tradicionales llevan signos inequívocos del barroco, el neoclásico e incluso el Art Nouveau, tan presente en esa zona de Europa. Además de las inscripciones hebreas y los signos que recuerdan a los doce tribus de Israel, se conservan textos en las lápidas en eslovaco, húngaro y alemán.

Sinagoga de Nitra: Pri synagóge 1387/3,

Dirección del cementerio de Nitra: Pražská 698,

Banska Bistrica

Como en tantas otras ciudades y pueblos eslovacos, apenas viven en la actualidad judìos en esta urbe.El cementerio judío y la casa de oración adventista comparten el mismo territorio. El cementerio está bien mantenido, pero ya no se utiliza y como pude comprobar no es visitable y está cerrado a cal y canto. Ninguna sinagoga quedó en pie en esta ciudad durante la Segunda Guerra Mundial y la comunidad no fue reconstruida tras la contienda.

Plaza de Banska Bistrica

Cementerio judìo: Calle Rudlovska 972/37

Kosice

Es una ciudad imperdible en una visita a la Eslovaquia judía porque ha conservado dos de sus sinagogas bien conservadas y un baño ritual judío (mikve – מקוה) todavía útil. Las dos sinagogas son la Ortodoxa y la Nueva Sinagoga Ortodoxa. También esta comunidad, poco numerosa, cuenta con un cementerio todavía en uso.

La Sinagoga ortodoxa de Košice fue construida entre los años 1926 y 1927 en la calle Puškinova, en el centro histórico de Kosice, en Eslovaquia. Los judíos ortodoxos construyeron una sinagoga representativa con 800 asientos con una escuela regular y la escuela Talmud Torá encabezada por los rabinos. El diseñador de la sinagoga fue Ľudovít Oelschläger, un arquitecto cristiano, y fue construida por Hugo Kabos.

La Nueva Sinagoga Ortodoxa es una congregación que practicaba el rito asquenazí, desconocemos si sigue abierta y mantiene su actividad. La nueva Sinagoga, terminada en 1927, fue diseñado por el arquitecto Ludovit Oelschläger.

El balneario comenzó a construirse según el proyecto de András Jaczek en 1870. En 1929 se le añadió un baño y entre 1945 y 1989 se amplió con la llamada pequeña piscina. Aparentemente, el lugar está bastante abandonado, aunque teóricamente está en uso, nadie sabe a ciencia cierta cuándo tuvo lugar el último baño ritual en esta mikve (מקוה).

Se desconoce la época exacta de la fundación del Viejo Cementerio Judío de Kosice, pero la lápida más antigua que se conserva data de 1848, por lo que se puede inferir que el cementerio ya estaba en funcionamiento a mediados del siglo XIX. Es muy pequeño, con una extensión de 270 metros, y en su interior hay algo menos de 100 lápidas.

Sinagoga Ortodoxa: Zvonárska 130/5

Nueva Sinagoga Ortodoxa: Puskinova, s/n

Viejo Cementerio Judío: calle Ondavska, al norte del estadio.

Presov

Esta ciudad cuenta con apenas una sinagoga y un cementerio. En primer lugar, nos vamos a referir a la Sinagoga Ortodoxa, que fue construida entre 1897-1898 por la empresa de construcción Koláček & Wirth. El exterior presenta fachadas lisas y ventanas esbeltas y segmentadas, mientras que el interior, imponente, muestra ricas decoraciones de pinturas murales de estilo oriental. El arca utilizada para almacenar los rollos de la Torá se encuentra en el lado oriental, mientras que la parte central está dominada por un lugar elevado y una mesa litúrgica utilizada para la lectura de la Torá. En este recinto de la comunidad religiosa judía de Prešov se puede visitar no solo la sinagoga en sí, sino también la colección de Judaica Bárkány, ubicada en el piso superior y administrada por el Departamento de Cultura Judía del Museo Nacional Eslovaco en Bratislava. La colección también incluye piezas históricas del Museo Judío original, establecido en Prešov en 1928.

Quedan también en pie el antiguo edificio de la sinagoga sefardí llamada Klaus-synagóga sefardská, que data del año 1935, pero se encuentra en mal estado y no es visitable, y también el edificio de la antigua sinagoga de rito neólogo, pero ninguna de las dos en activo.

Hubo tres cementerios judíos en esta ciudad, aunque actualmente hay solamente dos visitables, uno ortodoxo y otro de rito reformista. El ortodoxo data del siglo XIX y en su interior casi todas sus lápidas pertenecen a la comunidad asquenazí. Algunas de sus 1904 lápidas son de un gran valor y sus inscripciones aparecen en hebreo, húngaro y eslovaco. El otro cementerio judío es conocido como el Central y en 2014 había en el sitio entre 100 y 500 lápidas del siglo XIX y XX, también se puede visitar y está en buen estado.

Sinagoga Ortodoxa de Presov: Švermova, 32

Sinagoga Klaus-synagóga sefardská: Okruzna, 32

Sinagoga neolog (edificio): Konstatinova, 7

Cementerio Ortodoxo judío: Tehelna, 67

Museo del Holocausto de Sereď

El Museo del Holocausto de Sereď forma parte del Museo Nacional Eslovaco – Museo de la Cultura Judía. Fue creado en el lugar donde se encontraba el antiguo campo de trabajo y concentración de Sereď, un lugar auténtico vinculado a la trágica época de la llamada solución de la cuestión judía en Eslovaquia durante la Segunda Guerra Mundial.

Museo del Holocausto de Sered: Kasárenska, 1005 (a 40 minutos de Bratislava en coche)

