Grupo prodemocracia israelí pide a la Fiscalía abrir una investigación penal contra Netanyahu

La ONG prodemocracia Movimiento por un Gobierno de Calidad en Israel demandó a la fiscal general abrir una investigación penal contra el primer ministro, Benjamín Netanyahu, tras la declaración jurada hecha por Ronen Bar, jefe de los servicios secretos domésticos Shabak (conocido también como Shin Bet), que acusó al mandatario de diversas acciones ilegales.



“La declaración jurada del jefe del Shabak suscita serias preocupaciones de que el primer ministro pueda haber cometido delitos graves, como obstrucción a la justicia, violación de la privacidad y abuso de confianza. La ley exige la apertura inmediata de una investigación penal”, dijo en un comunicado el abogado Rotem Bavli Dvir, responsable de litigios de la ONG.



Según esta organización enviaron una carta a la fiscal general, Gali Baharav-Miara, exigiendo la “apertura urgente de una investigación penal” contra Netanyahu tras la declaración jurada de Ronen Bar -cesado de su cargo por Netanyahu- presentada ante la Corte Suprema de Justicia.



En su declaración -una pública y otra clasificada que Bar entregó a la Corte- escribió que Netanyahu le dijo “en más de una ocasión” que el Shabak debía actuar contra los ciudadanos involucrados en protestas antigubernamentales, incluso le pidió facilitar sus datos e identidades.



Además añadió que, en otra conversación, Netanyahu le pidió que “en caso de una crisis constitucional”, debía “obedecer al primer ministro y no a la Corte Suprema”.



En alusión al ‘Qatargate’ -la investigación del pago a asesores de Netanyahu por crear una campaña a favor de la imagen de Qatar y que el Shabak está investigando-, Bar insistió que “debe examinarse a fondo incluso la menor sospecha de que personas empleadas por un Estado que apoya a Hamás (Qatar) tengan acceso al sanctasanctórum de la toma de decisiones israelí y puedan estar implicadas en operaciones de influencia”, escribió.



“La declaración jurada describe que el primer ministro Netanyahu exigió al director del Shabak que hiciera uso ilegal de las facultades del Shabak y le entregara los datos personales de los activistas de las protestas, en contravención de los criterios y la ley”, argumenta la petición, que dice además que Bar testificó que Netanyahu le pidió que no quedara registrado “lo que demuestra que era consciente de la ilegalidad de sus acciones”.



La petición dice también, según la declaración jurada, que Netanyahu presionó al director del Shabak para que emitiera una opinión falsa a fin de no tener que seguir testificando en otros tres casos por supuesta corrupción, además de pedirle obediencia a él y no a los dictámenes de la Corte Suprema.



Según el Movimiento, los hechos expuestos constituyen “una sospecha real y seria” de que Netanyahu “cometió una serie de delitos extremadamente graves y atentó contra la esencia misma de la democracia”. EFE y Aurora

Navegación de entradas