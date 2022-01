Gestos solidarios, 2021

16 enero, 2022

Tiempos difíciles. La “tormenta perfecta”; pandemia, cambio climático, alza de las desigualdades y de la pobreza, discriminaciones. Se necesitan políticas públicas activas, eficientes, e inclusivas.

Bernardo Kliksberg (*)

Pero junto a ellas solidaridad que las acompañe, rompa el escepticismo sobre la condición humana, y concite la esperanza.

Está presente a diario aunque no sea noticia. Algunos ejemplos de ella.



Protegiendo a los más débiles

La ONU ha denunciado a la dictadura militar de Myanmar por su genocidio de la minoría Rohingya, 1.500.000 personas. Los sobrevivientes de las masacres están en Bangladesh en misérrimos campos de refugiados. Algunos están procurando llegar en barcas precarias a Indonesia. No los dejan entrar, y quedan a la deriva en el mar. Sin embargo, los humildes pescadores de Aceh, donde tratan de llegar, si los ayudaron y acogieron. Terminan de rescatar a 500, refiere uno de sus dirigentes, “la mayoría de los que estaban a bordo eran niños”.





Crece el “altruismo efectivo”

Ha surgido el movimiento de “altruismo efectivo”. Se creó “Done bien” y otras ONGs similares que miden con precisión donde los aportes pueden tener más impacto, lo cuantifican, y garantizan se entreguen. En el 2021 “Done bien” recogió 500 millones de dólares en USA. Mostró que en malaria una red mosquitero que la previene cuesta 5 dólares. El eticista Peter Singer (Princeton) pregunta a las clases medias y altas de los países ricos: Usted puede prescindir de muchos consumos suntuarios que hace a diario, y salvar algunos de los 5 millones de niños que murieron en el 2019 por causas evitables. ¿Qué debe hacer moralmente? No hay duda, hágalo. Además, Harvard comprobó que el grado de felicidad de los que son donantes aumenta considerablemente.





Solidaridad entre trabajadores

A un operario de una fábrica en Milán le faltaban solo 3 años para poder jubilarse. Pero su salud no le permitía seguir. 50 de sus compañeros tomaron la iniciativa de donarle vacaciones de todos para cubrir los días de labor que necesitaba. Dijeron: “Sentimos que había que hacerlo así” (The New York Times).





Empresarios responsables

Patagonia es una empresa internacional líder en equipos deportivos y activismo ambiental. Redujo al mínimo su huella ecológica y entrega 160 millones de dólares anuales a ONGs medioambientales. Natura de Brasil, también líder mundial en sostenibilidad, tiene un triple balance. Reporta: ganancias, impacto social, y ambiental. Creó 1.200.000 empleos para mujeres pobres a las que capacitó.





Voluntariado

Israel y Noruega tienen el mayor porcentaje de voluntarios del planeta. En Noruega es el 70%. En Israel se enseña desde el kínder, y hasta hay una ONG que llama por teléfono todas las mañanas a ancianos sin familia para saludarlos y ver como amanecieron. Uno de sus temores principales es que les pase algo y nadie lo sepa.





Violencia de género

1 de cada 3 mujeres fue objeto de violencia doméstica en el último año. En la TV más vista de Italia resaltó el Papa Francisco, “Violencia psicológica, violencia verbal, violencia física, violencia sexual. Estos abusos son actos cobardes y degradan a la humanidad. Es algo casi satánico”. Pidió “apoyar a las mujeres golpeadas en sus casas durante el confinamiento”

Hay futuro. Hay un enorme potencial de solidaridad. Salva infinidad de vidas. La combinación entre políticas públicas que priorizan a la gente, responsabilidad empresarial, y movilización de la sociedad civil a través de todas las formas de solidaridad, puede enfrentar la “tormenta perfecta”.

(*) Asesor de diversos organismos internacionales. Doctor Honoris Causa de la Universidad Hebrea de Jerusalem. Apareció su nueva obra “Por un mundo mejor. Reflexiones estratégicas” (Disponible en Mercado Libre). [email protected]