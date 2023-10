18 octubre, 2023

El fundador de MEMRI, coronel (retirado) Yigal Carmon, sugiere que Israel debería liberar a todos los presos palestinos que tiene, a cambio de los rehenes israelíes cautivos en Gaza.

El presidente de MEMRI, Yigal Carmon, realizó declaraciones en un programa presentado el 14 de octubre de 2023 en el canal de la televisión pública en idioma árabe de Israel, Makan. En este contexto, Carmon sostuvo que Gaza es una «trampa mortal», no vale la pena enviar fuerzas terrestres israelíes y es mejor terminar la misión gradualmente, sin apuro. Carmon continuó diciendo que Israel debería ofrecer a las familias, mujeres y niños de Gaza un corredor humanitario para poder evacuar el lugar, pero Hamás se opone a esto porque quiere utilizarlos como escudos humanos.

Yigal Carmon afirmó que Israel debería liberar a todos los prisioneros palestinos que tiene, a cambio de los rehenes israelíes secuestrados en Gaza. Cuando el entrevistador le preguntó si esto no se consideraría una derrota, Carmon respondió que Israel ya ha sido derrotado y lo único que le queda es salvar a la gente cautiva en Gaza. También señaló que Qatar le ha declarado la guerra a Israel a través de Hamás. Asimismo afirmó que «Qatar es Hamás y Hamás es Qatar», y que Qatar es un estado terrorista y la familia Aal Thani es una familia de ladrones. Por último, el presidente de MEMRI advirtió que Al-Jazeera pagará caro por sus vínculos con Hamás.

Para ver el video del presidente de MEMRI, Yigal Carmon, haga clic aquí o debajo:

«Gaza es una trampa mortal… ¿Con dinero de quién construyeron esta Gaza subterránea? ¿Con dinero qatarí»

Entrevistador: «La operación de las fuerzas terrestres de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en Gaza se está acercando y usted se opone a ello».

Yigal Carmon: «Me opongo a esto porque Gaza es una trampa mortal. Saleh Al-Arouri dijo: ‘Nos hemos preparado para esto y los invitamos a venir’.

«¿Con el dinero de quién construyeron esta Gaza subterránea? Con dinero qatarí. Túneles, armas, bases militares… Están listos. Obviamente, si entramos, los acabaremos, pero ¿a qué precio? Esto no vale las vidas de los soldados. Por lo tanto, le digo al gobierno y a todos que no hay razón para apresurarse. Estados Unidos nos apoya. Debemos mantener las cosas como están y completar [la misión] gradualmente, y no hay necesidad de enviar fuerzas terrestres.»

«Debería haber corredores humanitarios, para que cualquiera que no esté conectado con Hamas y quiera irse pueda hacerlo»

Entrevistador: «Incluso los estadounidenses le dicen a las FDI: ‘Cuando luchamos contra el Estado Islámico [ISIS] en Irak y Siria, establecimos ‘corredores seguros’ para personas inocentes». ¿Cree usted que Israel finalmente aceptará eso?»

Carmon: «Eso es cierto. Deberíamos haber sido nosotros quienes ofreciéramos esto. Debería haber corredores humanitarios, para que cualquiera que no esté conectado con Hamás y quiera irse pueda hacerlo. Hay personas, familias, niños, mujeres… Deberían poder irse. ¿Quién se opone a eso? Hamás, porque quiere utilizarlos como escudos humanos.

«Al-Jazeera difundió mentiras; dijo que Israel estaba bombardeando a la gente que se desplazaba hacia el sur; eso es una mentira… [Al-Jazeera TV] sirve a Hamás; es un órgano de Hamás»

«Al-Jazeera TV transmitió mentiras. Dijo que Israel estaba bombardeando a la gente que se desplazaba hacia el sur. Eso es una mentira. Quieren impedir que la gente se vaya. [Al-Jazeera TV] sirve a Hamás, por supuesto. Es un órgano de Hamás «.

Entrevistador: «¿Dice usted que Israel debería liberar a esos prisioneros [palestinos] a cambio de los rehenes cautivos en Gaza?»

Carmon: «A cambio de todas las personas que fueron secuestradas, todos los heridos [rehenes], todas las mujeres violadas, todos los secuestrados por ellos. Los recuperaremos y podrán tomar todos sus…»

Entrevistador: «Pero esto podría ser visto por el mundo como una derrota de las FDI e Israel…»

Carmon: «La derrota ya ocurrió. No podemos decirnos nada más. Incluso si nos vengamos de ellos – y estoy seguro de que lo haremos – la derrota no desaparecerá. Llegó para quedarse. Lo que nos queda por hacer es salvar a los pobres cautivos por ellos, para que podamos decirles a sus familias que lo hemos ofrecido todo, que no teníamos nada más que ofrecer.

«Qatar es Hamás y Hamás es Qatar; Qatar ha declarado la guerra contra Israel por medio de Hamás»

«Qatar es Hamás y Hamás es Qatar. Qatar ha declarado la guerra a Israel por medio de Hamás, y pagará un alto precio por ello. Por el momento, los estadounidenses y los israelíes hablan [con los qataríes], porque todo el mundo quiere recibir algo de ayuda de ellos, pero cuando todo termine y quede claro que no queda nada que quitarle a Qatar… La verdad sobre Qatar ha quedado expuesta. Es un estado terrorista. Al Thani es una familia de ladrones. Todo el mundo lo sabe: el cerebro del 11 de septiembre se escondió en Doha, Qatar.

«La declaración de guerra fue transmitida por Al-Jazeera TV, por Mohammed Deif, el sábado por la mañana. Y desde entonces, transmitieron todas las declaraciones de Abu Ubaida. Todos pagarán el precio».

Fuente: MEMRI