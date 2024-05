Gantz pide la apertura «cuanto antes» de una comisión investigadora sobre la masacre del 7 de octubre

El ministro del Gabinete de Guerra, Benny Gantz, pidió que se abra «cuanto antes» una comisión estatal de investigación sobre los fracasos que permitieron los ataques del grupo terrorista islámico palestino Hamás contra Israel del pasado 7 de octubre, en los que fueron asesinadas unas 1.200 personas y más dos centenares fueron secuestradas, y avanzó que él mismo presentará una propuesta para su creación.



“Todos hemos visto el duro vídeo del secuestro en Nahal Oz (de las chicas soldado), todos hemos presenciado el debate público sobre si se avisó o no al primer ministro. No hay duda de que el período y los acontecimientos que precedieron al 7 de octubre son una agitación nacional de la que debemos aprender”, afirmó Gantz, líder del partido opositor Unidad Nacional, en un vídeo mensaje.



Las palabras de Gantz llegan horas después de que se conociera que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) avisaron al menos cuatro veces al primer ministro, Benjamín Netanyahu, de la apariencia de debilidad de Israel entre los meses de marzo y julio de 2023, que coincidieron con el punto álgido de las protestas contra la controvertida reforma judicial del Gobierno que polarizó el país.



En respuesta a una solicitud de información del grupo Hatzlacha («éxito», en hebreo), que promueve la transparencia en las instituciones, las FDI confirmaron haber mandado cuatro cartas «que ilustraban cómo los enemigos de Israel veían el daño a la unidad del Estado de Israel en general y a las FDI en particular».



La oficina de Netanyahu insistió en un comunicado en que la división de Inteligencia del Ejército nunca avisó de un posible ataque de Hamás desde Gaza, y que, de hecho, instaron a fomentar la desescalada con el grupo terrorista palestino.



«En este momento ya no basta con que asumamos la responsabilidad de lo sucedido. Debemos asumir la responsabilidad y actuar para que esto nunca vuelva a suceder”, insistió Gantz.



Sin embargo, el primer ministro se opone a la creación de esta comisión estatal de investigación mientras siga la operación militar en la Franja de Gaza.



El fin de semana pasado Gantz amenazó con abandonar el Gabinete de Guerra si Netanyahu no aprueba un plan posguerra para Gaza antes del 8 de junio y otro para el regreso de los evacuados del norte del país antes del 1 de septiembre.

Agencias colaboraron en el artículo de Aurora