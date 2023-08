Gabriel Adrián Rabinovich, y el descubrimiento de mecanismos de escape tumoral y de regulación de la respuesta inflamatoria

19 agosto, 2023

Estos permitieron el diseño de nuevos agentes terapéuticos en cáncer y enfermedades autoinmunes basados en la modulación de la interacción entre galectinas* y glicanos**.

*Proteína que ha demostrado estar involucrada, y tener un rol determinante en muchos procesos relacionados con el sistema inmunológico.

**Polisacáridos que se encuentran de forma natural en la superficie de las células. Ya están jugando un papel esencial en microbiología. Al comunicarse entre sí, estos polisacáridos permiten la regeneración de la piel y la producción de colágeno. Cumplen un rol muy importante en cuanto a la organización estructural y el trabajo celular en la piel.

Nacido en Córdoba, Argentina en 1969, es un bioquímico y doctor en ciencias químicas.

Se desempeña como investigador superior del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) en el Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME) y Profesor Titular de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires.

Desde 2016 es Miembro Asociado Extranjero de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos (NAS),​ y desde 2022 miembro de la Organización Europea de Biología Molecular (EMBO). También es Miembro de la Academia de Ciencias del Mundo en Desarrollo (TWAS), de la Academia de Ciencias de América Latina, de la Academia de Ciencias Argentina y de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (ANCEFN) de Argentina.

La vida de Rabinovich giró alrededor de la farmacia de sus padres. Durante su infancia, uno de sus juegos favoritos era organizar los medicamentos en los estantes y atender al público. Siempre fue un niño muy curioso y tímido. Cursó sus estudios secundarios en el Instituto General José de San Martín de Córdoba Capital, le atraían las materias humanísticas.

Se graduó como bioquímico en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba en 1993. Posteriormente, comenzó el doctorado en Ciencias Químicas, enfocado en el área de Inmunología en la misma facultad.​ Durante 1997 realizó una estancia en Londres (Kennedy Institute of Rheumatology, Imperial College) y otra en Rejovot (Weizmann Institute of Science) donde se entrenó en terapia génica e inmunología. En 1999 defendió su tesis doctoral.

Si bien tuvo varias posibilidades de realizar estudios post-doctorales en el exterior, Rabinovich decidió seguir trabajando en Argentina.​ Se trasladó a Buenos Aires donde comenzó a trabajar en el Hospital de Clínicas “José de San Martín”​ entre los años 1999 y 2006.

Desde 2007 forma parte del Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME), dependiente del Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). En este instituto se desempeña como director del Laboratorio de Inmunopatología y como Vicedirector del propio IBYME. Además es profesor titular Regular de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires.​ Desde estas instituciones ha formado numerosos discípulos: más de 20 tesis doctorales finalizadas bajo su dirección y un gran número de becarios post-doctorales e investigadores asociados a su cargo.

Sus estudios han logrado identificar y develar la función de galectinas, proteínas conservadas a través de la evolución, en el sistema inmunológico y su protagonismo en el desarrollo de cáncer y enfermedades autoinmunes.

El impacto de su trabajo, reflejado en más de 300 publicaciones en revistas reconocidas entre ellas Cell, Immunity, Nature, Nature Medicine, Nature Immunology, Cancer Cell, Journal of Experimental Medicine y Proceedings National Academy of Science; han sentado las bases de desarrollos científicos y tecnológicos en diferentes laboratorios del mundo. En 2019 ha sido destacado por la revista Immunity como una de las “25 voces líderes” para delinear el futuro de la Inmunología.

Es miembro del Comité Editorial de 16 revistas científicas reconocidas incluidas Cancer Immunology Research, Glycobiology, Oncoimmunology, Cancer Immunology and Immunotherapy, Cell Death and Differentiation, Cell Death and Disease entre otras. Es Editor Asociado de Journal of Immunotherapy of Cancer y recientemente ha sido designado Editor Asociado de Science Adv (American Association for the Advancement of Sciences AAAS). Ha dictado más de 400 conferencias y su trabajo fue financiado por agencias nacionales e internacionales incluidos la National Multiple Sclerosis (EE.UU.), la Wellcome Trust (Reino Unido), el Cancer Research Institute (EE.UU), el National Cancer Institute (NCI) y National Institutes of Health (EE.UU.), la Mizutani Foundation for Glycosciences (Japón), la Kenneth Rainin Foundation (EE.UU.), la Richard Lounsbery Foundation (EE.UU), la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (Argentina), el CONICET (Argentina) y las Fundaciones Sales y Bunge y Born (Argentina).

Es Profesor Visitante de varias universidades extranjeras. Ha recibido numerosas distinciones, incluyendo el Karl Meyer Lectureship Award, la mayor distinción otorgada por la Society for Glycobiology (USA, 2022) el Premio Investigador de la Nación Argentina al investigador más destacado,​ el Premio Konex Platino al mejor de la década en Ciencias Biomédicas Básicas (2013)​ y el Premio Consagración de la Academia de Ciencias Exactas y Naturales (2018).

Aporte

El trabajo de Rabinovich y su equipo refleja una línea de investigación inédita desarrollada en su totalidad en Argentina y que ha impactado profundamente en la ciencia argentina, permitiendo el establecimiento y consolidación de nuevos equipos de trabajo en diferentes laboratorios. Sus estudios han permitido identificar novedosos mecanismos moleculares protagonizados por las galectinas. Estas proteínas endógenas, conservadas a través de la evolución, son responsables de traducir información bioquímica almacenada en glicanos en programas regulatorios capaces de controlar la respuesta inmune innata y adaptativa, y la vascularización de tumores. Sus hallazgos han abierto nuevas posibilidades en el diseño de estrategias terapéuticas innovadoras, para alteraciones inflamatorias autoinmunes, neurodegenerativas y cáncer. ​

Desde el punto de vista de transferencia, sus estudios dieron lugar a la generación de un importante número de patentes en EE. UU., Europa y Argentina, muchas de ellas ya aprobadas, que permitieron la creación de plataformas tecnológicas dirigidas al desarrollo de nuevos fármacos para el tratamiento de cáncer y enfermedades autoinmunes.

Descubrimiento de la Galectina-1 (Gal-1)

Su investigación busca comprender la compleja relación entre el sistema inmunológico y el cáncer. Su trabajo permitió descubrir cómo y por qué el sistema inmune no identifica al tumor como extraño y por qué no lo ataca. Observó que el tumor produce una proteína -la galectina 1 (Gal-1)- que ataca a los linfocitos del sistema inmune, y demostró que, si se bloquea dicha galectina, disminuye considerablemente la capacidad inmunosupresora del cáncer. En consecuencia, el sistema inmune se potencia y el tumor reduce su crecimiento. Este descubrimiento abre las posibilidades de un nuevo blanco terapéutico en cáncer.

Es cofundador de la empresa de base tecnológica “Galtec Life” destinada a llevar a ensayos clínicos, fármacos generados en su laboratorio y destinados a sintonizar la respuesta inmune en enfermedades autoinmunes, inflamatorias y cáncer.

Mecanismos responsables de la tolerancia materno-fetal

Rabinovich participó, junto con otros investigadores argentinos, en el descubrimiento de por qué el organismo de la mujer embarazada no rechaza al bebé en gestación.

“El bebé es un semi-trasplante, porque en su carga genética y biológica corresponde una mitad a la madre y otra mitad al padre; sin embargo, el sistema inmunológico no lo detecta como elemento extraño. Este es uno de los grandes enigmas de la naturaleza. Una de las hormonas claves del embarazo, la progesterona, estimula la producción de una proteína capaz de inhibir localmente al sistema inmune, la galectina 1”.

Destacado

El laboratorio del Dr. Gabriel Rabinovich representa un claro ejemplo tangible del establecimiento de un nuevo paradigma que, a partir de la creación de nuevos conocimientos originales en Argentina, logró transferirlos a productos aplicables al tratamiento del cáncer, enfermedades inflamatorias y autoinmunes, que resultaron en la presentación y aprobación de patentes nacionales e internacionales y la fundación de una empresa de base tecnológica. Esta experiencia de medicina traslacional ha permitido la formación de un inmenso número de recursos humanos, tesistas doctorales y de master, becarios post-doctorales e investigadores.

Galtec: start-up biotecnológica

En agosto de 2023, anunció el lanzamiento de Galtec, empresa biotecnológica con inversión público-privada en el Instituto de Biología y Medicina Experimental (Ibyme). Su objetivo es desarrollar terapias innovadoras contra el cáncer y otras enfermedades autoinmunes basadas en una proteína clave: la Galectina-1.

Fuente: Wikipedia