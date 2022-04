Fuerzas israelíes hallaron un perro robado hace seis meses en medio de una redada de armas en Neguev

4 abril, 2022

El animal estaba atado y desnutrido en Rahat.

Fuerzas de seguridad israelíes encontraron un perro robado hace medio año durante una búsqueda de armas y drogas ilegales en Neguev. Al sur de Israel, en la ciudad beduina de Rahat, los oficiales divisaron a “Chetz”, quien terminó lejos de su dueño en Beer Sheva, a 23.6 kilómetros de distancia.

En el allanamiento de armas, los policías notaron a un perro desnutrido y atado a un objeto, sin comida ni agua. La identidad del animal se descubrió luego de que los agentes ubicaron un chip de rastreo junto a él y lograron rastrear a los dueños. El pastor belga, hambriento y ansioso, se puso feliz al saber que regresó a casa.

En los últimos meses, el robo de mascotas, especialmente perros, se hizo moneda corriente en la zona. La razón es porque la delincuencia rampante en el sector árabe local es frecuente.

Foto: policía de Israel

Al respecto, un oficial de inteligencia dijo: “El perro no tenía agua ni comida, y estaba muy flaco. Trajimos el escáner de chip de la comisaría y localizamos al dueño. En una hora llegó con su hijo. El perro lo reconoció de inmediato y saltó sobre él, fue muy emotivo. Aunque lidiamos con delitos graves, a veces hay eventos y pequeñas historias de éxito como estas que nos levantan el ánimo”.

El dueño se llama Jacky Saban. Se sorprendió al ver el estado de su cachorro y añadió: “Un policía de la estación de Rahat me llamó anoche. Me dijo ‘Hola, soy un oficial de la estación’. Le pregunté ‘¿qué he hecho?’. El oficial me preguntó si me habían robado a mi perro. Era piel y huesos. Fue abusado. Necesita ser tratado y regresar al menos un poco más a lo que era. Está tan feliz ahora que está en casa».