Fuerzas de seguridad israelíes: Las reglas de enfrentamiento

9 diciembre, 2021

Esta semana hubo algunos incidentes en la arena palestina que ponen de relieve los desafíos de seguridad que enfrenta la policía de Israel.

Por Sarit Zehavi

En el primer incidente, un terrorista de Cisjordania llegó a Jerusalén y apuñaló varias veces a un ciudadano judío. También intentó apuñalar a un agente de la Policía de Fronteras que acudió a detenerlo; pero el policía logró ahuyentarlo y junto con otra camarada abrieron fuego contra el terrorista. Cuando el terrorista, tumbado en el suelo, intentó levantarse; la mujer policía volvió a dispararle.

El hecho duró en total unos 30 segundos. Aunque todo el incidente fue grabado por las cámaras de la calle; los videos del incidente distribuidos en las redes palestinas no incluyeron imágenes del apuñalamiento del ciudadano judío (vestido con un atuendo judío ultraortodoxo). Esto generó críticas contra la policía israelí, tanto de los miembros árabes de la Knesset [Parlamento] como de Hamas, quienes afirmaron que se había perpetrado una ejecución. Algunos de los reportes en inglés hablaron de “la policía israelí disparando contra un palestino” sin mencionar que, segundos antes de que le disparara, había apuñalado brutal y violentamente a un civil inocente, como se puede ver aquí.

Los policías hicieron exactamente lo que se les entrenó hacer: neutralizar a un terrorista que vino para matar con un cuchillo u otras armas que podría haber traído para su ataque -un cinturón explosivo o un arma de fuego-. Han existido casos en el pasado en los que israelíes murieron en ataques terroristas en los que los perpetradores utilizaron más de un arma. Hay registros de ataques terroristas en los que terroristas a los que dispararon las fuerzas de seguridad continuaron intentando matar con un cuchillo, una pistola o un cinturón explosivo. El policía entrenado para neutralizar el peligro no puede saber el segundo exacto en el que el terrorista deja de ser peligroso mientras continúe moviéndose.

En el segundo incidente, un palestino de 15 años tomó el vehículo de su padre y, a las 1:30 de la madrugada, embistió con el todoterreno un puesto de control de la policía fronteriza en Cisjordania. Un guardia de seguridad resultó levemente herido en su puesto. Los intentos deliberados de embestir a israelíes en Cisjordania ocurren con frecuencia y, en un intento por defenderse, el guardia de seguridad le disparó al conductor. Aquí también hubo críticas por los disparos contra un adolescente de 15 años. Es importante señalar que, en los últimos años, muchos israelíes han muerto en tales embestidas de automóviles.

En los encuentros con los grupos que vienen al Alma Center, a menudo discutimos el tema de cómo se percibe a Israel en el mundo y si tiene sentido tratar a Israel de acuerdo con los estándares morales occidentales; mientras que nuestros enemigos tienen una escala de valores completamente diferente. Soy de la opinión de que Israel debería ser tratado como cualquier país occidental. No me gustaría que me trataran con condonación solo porque tengo regímenes asesinos a mi alrededor, tales como Bashar Assad en Siria, por ejemplo, o el régimen de organizaciones terroristas tales como Hezbollah en el Líbano y Hamas en Gaza.

Los policías israelíes se comportan como los policías de los países occidentales que se enfrentan a estos mismos ataques. Tanto en Francia como en Gran Bretaña, los policías están entrenados para neutralizar a un terrorista sospechoso de portar un cinturón explosivo u otra arma más allá de la que ya ha utilizado. Esto ha sucedido varias veces en los últimos dos años e incluso ha sido filmado y publicado.

Para escribir estas palabras, he revisado ataques terroristas de los últimos años en París y Londres. Vi entrevistas a los ciudadanos que estaban en la zona. La conmoción y el miedo son evidentes en sus rostros, ya que se trata de eventos muy inusuales en las capitales de Europa.

En los últimos años, la situación de seguridad en Israel ha sido relativamente tranquila; esto significa varias docenas de ataques con apuñalamientos o embestidas de automóviles por año, principalmente en ciertas áreas de Jerusalén y Cisjordania. Hoy tuvimos otro apuñalamiento en Jerusalén: una palestina de 15 años apuñaló a una madre frente a sus hijos y se dio a la fuga. La acuchilladora fue encontrada y arrestada en una escuela. La madre resultó herida. La semana pasada, un civil murió y tres resultaron heridos en un ataque a balazos en la Ciudad Vieja de Jerusalén. Sin embargo, las organizaciones terroristas palestinas no han logrado perpetrar atentados suicidas de alto perfil. Una célula de Hamas que tenía la intención de perpetrar tal ataque fue detenida por la agencia de inteligencia Shabak [Servicio de Seguridad General], hace solo dos semanas en Cisjordania.

Aun así, cuando viajo a Tel Aviv y pasa una ambulancia, automáticamente me pregunto si un terrorista suicida acaba de explotar en un autobús; porque ese es el significado subconsciente para mí de una ambulancia en Tel Aviv. No puedo deshacerme de eso porque lo he experimentado muchas veces.

Incluso durante períodos relativamente tranquilos, es muy natural en Israel tener un guardia de seguridad en la entrada de un centro comercial. Cuando haces fila para el tren, examinas quién está junto a ti. Si ves un bolso tirado en la calle sin su dueño, llamas a la policía.

A pesar de todo esto, es importante para mí enfatizar que es seguro viajar a Israel. Nos sentimos seguros en nuestra vida diaria. Pero nuestro sentido de seguridad es diferente al de los angloparlantes en el extranjero. Y esta sensación de seguridad se la debemos a las fuerzas de seguridad que hacen su trabajo. A veces parece un trabajo sucio; pero es la forma de salvar vidas y luchar contra el terrorismo. Y aquellos que se dedican al terrorismo, deben tener en cuenta que las fuerzas de seguridad israelíes harán todo lo posible para proteger las vidas de los israelíes.

Fuente: Alma Research and Education Center