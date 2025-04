Francia advierte que Irán “está en proceso de adquirir armas nucleares”

El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, aseguró en la sede de la ONU en Nueva York que el riesgo de proliferación nuclear en el mundo “nunca había sido tan alto” debido, en parte, a que Irán “está en proceso de adquirir armas nucleares”.



“Hace diez años, Irán se comprometió ante la comunidad internacional a frenar sus actividades nucleares. Hoy, (el país) ha superado todos los umbrales a los que se había comprometido”, señaló en una rueda de prensa posterior a una sesión del Consejo de Seguridad sobre la no proliferación de armamento nuclear.



Barrot, que citó informes del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), indicó que Irán dispone de más de 6.000 kilogramos de uranio enriquecido, 30 veces más que el límite fijado en el acuerdo nuclear de 2015 que limitaba el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de sanciones.



El político francés celebró las conversaciones que están teniendo lugar entre Estados Unidos e Irán sobre el programa nuclear del segundo y dijo que, tanto Francia como Inglaterra y Alemania están en estrecho contacto con el Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio.



Estos tres países, conocidos como el E3, eran firmantes del acuerdo de 2015 y tienen la posibilidad de utilizar el mecanismo de restablecimiento automático de las sanciones internacionales contra Irán antes del 18 de octubre, tal y como establece dicho pacto.



Barrot advirtió que “cuando expire el acuerdo nuclear con Irán, si no se garantizan los intereses de seguridad europeos no dudaremos ni un segundo en volver a aplicar todas las sanciones”.



“Estas sanciones cerrarían entonces permanentemente el acceso de Irán a la tecnología, la inversión y el mercado europeo, con efectos devastadores para la economía del país. Esto no es lo que queremos, y por eso pido solemnemente a Irán que tome hoy las decisiones necesarias para evitar lo peor”, aseveró.



Además, subrayó que lo que sirve a los intereses de Europa “es que Irán nunca tenga una bomba” e insistió en que la decisión de volver a aplicar las sanciones que se levantaron hace diez años dependerá de los compromisos que Irán esté dispuesto a llevar a cabo.



No obstante, el francés se mostró optimista y dijo que percibe “la voluntad de ambas partes de alcanzar un acuerdo que conduzca a un retroceso concreto y tangible del programa nuclear iraní”. EFE

