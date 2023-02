Fráncfort cancela concierto de Roger Waters por alegaciones de antisemitismo

24 febrero, 2023

Para la ciudad alemana, Waters es "uno de los antisemitas de mayor proyección del mundo".

El Ayuntamiento de Fráncfort (Alemania) decidió hoy la cancelación de un concierto del músico Roger Waters previsto para el próximo 28 de mayo con el fin de «enviar un signo contra el antisemitismo».

El Ayuntamiento de la urbe a orillas del Meno y el Gobierno de la región de Hesse han instado por ello a la sala de eventos, de propiedad municipal, que revoque de inmediato el contrato con el antiguo integrante de «Pink Floyd».

Según el comunicado de la institución, Waters es «uno de los antisemitas de mayor proyección del mundo», ya que ha solicitado un boicot cultural de Israel y ha comparado el trato a los palestinos con el régimen sudafricano del ‘Apartheid’.

Además, en varios conciertos parte de una gira que tuvo lugar entre 2010 y 2013, el músico mostró en el escenario un globo con la forma de un cerdo en el que, entre otros símbolos, figuraba una estrella de David.

«Waters ha destacado además una y otra vez por teorías de la conspiración antisemitas que difundió en medios cercanos a la organización terrorista Hamás», afirmó el Ayuntamiento.

El comunicado recordó que como parte de la gira «Roger Waters – this is not a drill» estaban previstos cinco conciertos en Alemania y que también hay peticiones para suspender los de Berlín, Múnich y Colonia.

A lo largo del último año, el músico británico ha sido blanco de críticas por sus declaraciones con respecto a Ucrania, contrarias al suministro de armamento por parte de Occidente, y este mes Rusia le invitó a intervenir en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar este tema.

Este mes la estrella de Pink Floyd, David Gilmour, y su esposa, Polly Samson, volvieron a despertar una disputa de larga data con Roger Waters con un ataque feroz en las redes.

Samson, acusó a Waters de ser “antisemita hasta la médula“. También un apologista de Putin y un mentiroso, ladrón, hipócrita, evasor de impuestos, sincronizador de labios, misógino, enfermo de envidia, megalómano. Basta de tonterías”.

Con información de Efe