Fleur Hassan-Nahoum: «Llegó la hora de enseñar la belleza del pluralismo del pueblo judío al mundo»

28 octubre, 2021

La vicealcaldesa de Jerusalén es una de las candidatas a asumir la presidencia de la Agencia Judía: «Es hora de que el liderazgo sea de una mujer».

Por Michelle Dreifus.

Fleur Hassan-Nahoum nació en Gibraltar, estudió en Londres y vive en Jerusalén. En su casa se hablaba español, en la escuela inglés, y el hebreo es hoy la lengua de su cotidianeidad. Hija de madre marroquí y padre gibraltareño, se casó con un inglés y tuvo a sus cuatro hijos en Israel. Hoy, Hassan-Nahoum, vicealcaldesa de Jerusalén y fundadora del Consejo Empresarial entre Emiratos Árabes Unidos e Israel, busca ser la primera mujer en alcanzar la presidencia de la Agencia Judía: “Yo entiendo cosas que no pueden entender otros”.

“Queríamos criar a nuestros hijos en un país judío”

Cuando tenía 14 años viajó a Israel por primera vez. Fue entonces cuando se dio cuenta que el Estado judío era el lugar donde quería vivir. Tiempo después, mientras cursaba sus estudios universitarios en Londres conoció a quien luego se convirtió en su marido: “Encontré a un hombre que pensaba igual que yo, en Inglaterra había una vida muy buena, pero nosotros somos sionistas y queríamos vivir en Israel”. Así fue que luego de casarse, emprendieron juntos una nueva vida como olim jadashim (nuevos inmigrantes) en Jerusalén: “Nos vinimos hace 20 años, con 10 maletas y mucha ilusión”, relató Hassan-Nahoum con el auténtico acento andaluz que la caracteriza.

Sin embargo, su llegada no fue fácil. Corría el año 2001 y la segunda intifada estaba latente en Israel. Los atentados cubrían las portadas de los periódicos, y sus familias no veían con buenos ojos que ellos quisieran asentarse en la capital del país. De todos modos, pese a la difícil situación que atravesaba el Estado judío en aquel contexto particular, ambos decidieron que debían hacerlo: “Dijimos, si vamos a esperar un momento bueno para venir a Israel, no vamos a venir nunca”, recordó Hassan-Nahoum, “entonces nos metimos en un avión, y nos vinimos”.

“La absorción nunca fue algo sencillo”, expresó la vicealcaldesa de Jerusalén recordando aquellos primeros días como ciudadana israelí. Es que ella lo vivió en carne propia, al igual que los miles de nuevos inmigrantes que arriban al país año a año.

“Una vez que se tiene trabajo, la vida es más fácil”

Hassan-Nahoum tuvo el privilegio de llegar a Israel con trabajo, ya que desempeñaba tareas en el Joint, la organización humanitaria judía más grande del mundo. Asimismo, su marido es dentista, por lo que pudo rendir los exámenes para revalidar su título y comenzó rápidamente a trabajar en el Ejército ejerciendo su profesión.

La vicealcaldesa de Jerusalén considera que tuvieron “mucha suerte” de poder empezar a desarrollar sus carreras cuando estaban recién llegados al país: “Hay muchas dificultades para los olim, pero el que tiene trabajo ya empieza con ventaja”. No hay dudas de que la profesión es una de las claves para que los recién llegados puedan insertarse en la sociedad israelí, y esta dificultad es aún mayor para los hispanoparlantes.

Sin embargo, Hassan-Nahoum sostuvo que si bien los latinos se enfrentan a este tipo de contrariedades, “se integran mucho mejor” debido a que luego aprenden el idioma con más rapidez porque lo necesitan para insertarse en el mercado laboral.

“Los latinos aportamos un sionismo muy profundo”, concluyó.

“Yo conozco los problemas de los olim”

Hassan-Nahoum es la única vicealcaldesa de la ciudad que habla inglés y también español, lo que hace que muchos nuevos inmigrantes que necesitan ayuda acudan a ella. Esto le permite conocer de primera mano cuáles son las necesidades y dificultades que deben enfrentar en el día a día.

“A mí me gusta escuchar, enterarme lo que le pasa a la gente, cuáles son sus problemas y cómo se sientes, y recién después yo me pongo a hablar”, remarcó. Asimismo, destacó que esta es también una de las principales diferencias que observa con los hombres en el ambiente de la política: “Las mujeres somos muy buenas para hacer cosas que los hombre, con los egos, tienen más dificultad, como crear consensos, ser más empáticos y escuchar. La mayoría de los políticos hablan”.

“Los hombres traen ciertas cualidades y las mujeres otras, se necesita un 50 por ciento de mujeres en política, para tener un mundo mucho más balanceado”, subrayó Hassan-Nahoum.

A su vez, la vicealcaldesa manifestó que el rol de la mujer en la política “es duro”: “Hay algo bajo el radar, una subestimación de la mujer en la política, y eso duele porque tú puedes ser la persona más talentosa del mundo, pero si eres mujer, ¿qué tan lejos vas a llegar?”.

Sin embargo, ante esta situación también encuentra una ventaja: “Lo que eso tiene es que no te ven venir, por lo que tenemos el poder de sorprender y de hacer lo que queramos hacer”.

La Agencia Judía, su próximo desafío

La organización judía sin fines de lucro más grande del mundo busca a su nuevo presidente, y Fleur Hassan-Nahoum quiere ocupar ese cargo. “Es una de las organizaciones más icónicas que tenemos en el pueblo judío”, tal como ella la definió. Incluso fue creada en 1929, antes que el propio Estado de Israel.

La elección tendrá lugar próximamente y será el órgano rector el que tome la decisión. El mismo está conformado por 10 personas: cinco miembros de la Organización Sionista Mundial, tres representantes de las Federaciones Judías de América del Norte y dos representantes del Keren Hayesod.

En caso de ser elegida, Hassan-Nahoum no solo sería la primera mujer en asumir el cargo, sino que también la única de origen mizrají (descendiente de comunidades judías del Medio Oriente y norte de África). “Creo que es la hora de que el liderazgo sea de una mujer, porque llevamos 92 años con hombres ashkenazim (descendientes de comunidades judías de Europa central y oriental)”, precisó la candidata.

“Como mujer sefaradí, creo que si queremos representar al mundo entero, al mundo judío, hay que traer un poquito de diversidad también en el liderazgo”, puntualizó. Asimismo, Hassan-Nahoum conoce en primera persona lo que significa hacer Aliá (tarea de la que se encarga la Agencia Judía), lo que no es un detalle menor a la hora de entender los desafíos que tendría por delante al asumir este rol: “Yo hablo el idioma que los olim entienden, el idioma que la diáspora entiende”.

“Traigo herramientas distintas, pienso creativamente, también soy una mujer de negocios”, destacó la vicealcaldesa de Jerusalén. “Muchas de las cosas que se hacen son muy burocráticas, y deberían tratarse más como un negocio y menos como una organización del Gobierno”, remarcó.

“Llegó la hora de que la representación sea más diversa, y de enseñar la belleza del pluralismo del pueblo judío al mundo”, concluyó.