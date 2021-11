3 noviembre, 2021

La Filarmónica Israelí presenta “Hasta el fin del mundo”, que será el primer concierto de la temporada de la serie para toda la familia con piezas para percusión y orquesta de todo el mundo.

La Filarmónica Israelí abre en estos días la serie “Filarmónica para niños” con un concierto muy especial y atractivo, titulado “Hasta el fin del Mundo” (To the End of the World) con un programa compuesto de obras para percusión y orquesta de todo el mundo.

Grupo Tremolo

En el concierto se interpretarán obras de Khachaturian, Dvorák, Bartok, Rebualts, Gottfried, Yariv y más. La batuta estará en manos de Yaron Gottfried y contará con la participación de miembros del conjunto “Tremolo” y percusionistas de la Filarmónica misma. Se presentará el 8-11 a las 17-30hs en el Heijal Hatarbut, Salón de Cultura Charles Bronfman de Tel Aviv.

Yariv director de Tremolo

Sobre esta serie: “Filarmónica de los Niños” está destinada a mayores de seis años y expone a las generaciones más jóvenes a obras clásicas conocidas y queridas de los mejores compositores. Este es el primer concierto de una serie que incluye cinco encuentros, todos en el Heijal Hatarbut y se realizan a las 17.30, hora muy adecuada para el público menudo. La duración de cada concierto es de aproximadamente una hora. Cuenta con nuestra recomendación, no solo para los niños sino que también para adultos que aprecien las buenas interpretaciones.

Fotos: Chiquita Levov