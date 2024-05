FIFA rechaza la petición palestina de votar la suspensión de Israel y creará un comité de expertos

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció este viernes en Bangkok que el organismo rector celebrará un Consejo extraordinario antes del 20 de julio para «analizar y tomar decisiones» sobre la petición de la Federación Palestina de «suspender inmediatamente» a la asociación de Israel.



«El fútbol está para unirnos y no dividirnos», señaló Infantino, después de escuchar los discursos de los representantes palestino e israelí durante el Congreso de la FIFA que se celebra en la capital tailandesa, y al precisar que la decisión sobre este asunto le compete al Consejo.



El presidente de la FIFA informó de la creación de un comité de asesores externo para estudiar las propuestas presentadas por la Autoridad Palestina y que este será el encargado de iniciar una «evaluación jurídica» antes de la toma de decisiones.



«La FIFA no pretende crear divisiones, pero tengo, como presidente, que aplicar los estatutos independientemente de mis convicciones personales», apuntó Infantino, al subrayar que él solo quiere «paz».



Minutos antes del anuncio, el presidente de la Federación Palestina de Fútbol, Jibril Rajoub, pidió votar este mismo viernes una propuesta presentada, y apoyada por Jordania, de «suspender de manera inmediata» a la asociación israelí e inhabilitar a sus representantes en el contexto del conflicto en Gaza entre las Fuerzas de Defensa de Israel y la organización terrorista islámica Hamás.



«La FIFA no puede mostrarse indiferente», arguyó Rajoub al calificar a la federación israelí de «cómplice» con el conflicto bélico en Gaza que ha destruido «todas las infraestructuras deportivas».



Por su parte, el presidente de la Federación de Israel, Moshe Zoaretz, recordó la masacre perpetrada el pasado 7 de octubre por el grupo terrorista Hamás en el sur del territorio israelí, que dejó más de 1.200 muertos y cientos de secuestrados, por la que Israel declaró la guerra.



«Siete meses después de aquellos ataques todavía no se pueden organizar partidos de fútbol en el norte y sur de Israel», dijo Zoaretz al catalogar la medida impulsada por su homólogo palestino como «cínica» y «hostil» y asegurar que no tiene «nada que ver con el fútbol».



El jueves, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) expresó su apoyo a que la Federación Palestina de Fútbol pida sanciones contra la Federación Israelí.

