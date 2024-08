Festival de documentales en la Biblioteca Nacional: un espacio para reflexionar en tiempos de guerra

Docu.Text.09 es un festival de cine documental que tendrá lugar en la Biblioteca Nacional de Israel del 18 al 22 de agosto.

Este año, la celebración anual del cine documental busca generar un espacio para reflexionar sobre temas de identidad, memoria y cultura en tiempos de guerra.

Se proyectarán más de 20 películas documentales en los espacios interiores y exteriores del nuevo complejo de la Biblioteca Nacional en Jerusalén, pero también habrá charlas, encuentros con cineastas, conferencias y talleres.

Se proyectará, entre otras cosas Anselm, un documental del famoso director alemán Wim Wenders.

Pero todos los ojos están puestos sobre la premiere de We Will Dance Again, un documental dirigido por Yariv Mozer que relata las historias de duelo y supervivencia en el rave del desierto Nova durante el ataque del 7 de octubre de 2023. La proyección contará con la participación del director, y las entradas ya están agotadas.

También se llevará a cabo un seminario sobre la documentación en tiempos de guerra en los archivos de la biblioteca.

El festival concluirá el 22 de agosto con la proyección de Eifo HaYeled – Sugar Time, un episodio de la serie documental The Albums, seguido de una actuación en vivo al aire libre de la banda con el músico invitado Yermi Kaplan.