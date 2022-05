17 mayo, 2022

Con los mejores documentales de este año, cuidadosamente seleccionados. Más de 120 películas, nuevos premios, estrenos mundiales, invitados de todo el mundo, proyecciones al aire libre y más.

El Festival de Cine Docaviv celebra su 24.º aniversario con un programa diverso de magníficos documentales locales e internacionales proyectados durante 11 días en la Cinemateca de Tel Aviv y transmitidos en el sitio web del festival. Además, este año, por primera vez, llega a un sitio diferente: el Faro de Tel Aviv con una proyección al aire libre cerca del estuario del río Yarkón, con vista al Mediterráneo. Los invitados de honor de este año son las directoras Julie Cohen y Betsy West (RBG), quienes asistirán al festival con tres de sus últimas películas, centradas en grandes mujeres. La programación de este año incluye la competencia internacional con 12 películas, una sección de Arte y Cultura con Kurt Vonnegut, la sección “Panorama” y muchos más. Entre el 25.5 y el 6.6 en la Cinemateca, en el Museo de Arte de Tel Aviv y en la Casa Romano.

Más datos en www.docaviv.co.il

Fuego, filme israelí

Entre los filmes que compiten, se halla el ganador del gran premio de Sundance titulado “All That Breathes”, sobre dos hermanos que rescatan aves rapaces en Nueva Delhi. Otra película recomendada es “Fire of Love”, sobre Katia y Maurice Krafft, que amaban dos cosas con una intensidad ardiente: el uno al otro y los volcanes activos. Un increíble documental de gran fuerza, con hermosas vistas de volcanes. También compite “Fragile Memory” en el que el nieto de un anciano director de fotografía examina detenidamente los viejos rollos de película desmoronados de su abuelo y “Trincheras” en la que el cineasta pasó meses en las trincheras junto a los soldados ucranianos mientras la guerra se cernía sobre ellos, a pesar de que el alto el fuego técnicamente seguía vigente.

Trincheras

La sección Arte y Cultura se abre con el filme sobre Kurt Vonnegut “Unstuck in Time”, que recorre 40 años de amistad entre el cineasta Robert Weide y el reconocido autor. “Loving Highsmith”, en el que los diarios inéditos de la reconocida autora revelan sus turbulentas relaciones familiares, su identidad y su amor. “Brainwashed Sex-Camera-Power” sobre cómo el aparato cinematográfico de Hollywood moldeó la mentalidad de los espectadores en muchas de las películas favoritas de todos los tiempos. La sección “Fuera de la competición” se presenta en memoria de Ilana Tsur, con películas cuyos directores o sujetos trabajan para cambiar nuestra realidad social, ecológica y política. Entre estas “What Remains on the Way” que sigue de cerca una familia que huye de Guatemala hacia la frontera entre Estados Unidos y México.

Los Zuluagas

En la sección “Panorama” se podrá ver “Los Zuluagas” de Flavia Montini, sobre el hijo de dos guerrilleros que regresa a Colombia para tratar de hacer las paces con sus recuerdos y el misterio de la desaparición de su madre. Otro evento interesante es la proyección de los documentales “Heart of Oak”, ópera familiar sobre la naturaleza y la vida silvestre y “Terra Femme”, una rara colección de diarios de viaje que cuenta las historias de las primeras viajeras del siglo XX. La directora Courtney Stephens, quien reunió estos materiales, asistirá a la proyección y agregará su narración en vivo a la película en un evento organizado en colaboración con el Departamento de Artes de la Academia de Arte y Diseño Bezalel.