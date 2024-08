Festejando con musica, poesía, raíces y amor

Festivales refrescantes que se realizan en época de calores y clima muy incierto: la musica de cámara en YMCA, la poesía de Metula en Jerusalén, Raíces en Petah Tikva y Amor en Bat Yam

Por Chiquita Levov, texto y fotos

Festival Internacional de Música de Cámara de Jerusalén

El Festival Internacional de Música de Cámara de Jerusalén, uno de los eventos más prestigiosos e importantes del mundo de la música clásica en Israel. Esta es su edicion 27 y volverá a estar bajo la dirección artística de Elena Bashkirova. Este año, a pesar y quizás debido a la difícil situación, la producción del festival decidió no cancelarlo porque la música puede ser una cura para un alma que sufre. El productor Uri Dror afirma “Especialmente en estos días difíciles, estamos felices y emocionados de encontrarnos aquí con buenos y leales amigos, y también con algunos músicos que vienen a Israel por primera vez”. Asegura que la música tiene el poder de mantener la salud física y mental incluso cuando se trata de eventos traumáticos como el que vivió nuestro país. La música es un mecanismo de defensa que puede ayudar a afrontar y sobrevivir a la terrible realidad de esta época. Producido por el Centro de Música de Mishkenot Sha’ananim, Jerusalén. Entre el 3 y el 7 de septiembre en YMCA, Jerusalén. Más datos: www.jcmf.org.il

En los siete conciertos que tendrán lugar a lo largo de los cinco días del festival participarán artistas israelíes e internacionales, entre ellos la pianista directora artística del festival, Elena Bashkirova tocará junto a artistas nuevos y veteranos del festival. Entre ellos los pianistas Plamena Mangova y Denis Kozhukhinlos violinistas Mihaela Martin, Madeleine Carruzzo y Marcos Karlinsky, el violista Adrien La Marca, los chelistas Lenim Frans Helmerson, Astrig Siranossian e Ivan Karizna, el clarinetista Pablo Barragán y más. Este año se unen al festival nuevos músicos israelíes e internacionales, como los pianistas Georgijs Osokins, Itamar Carmeli e Igor Levit, los violinistas Nitzan Bartana y Fedor Rodin, los violas Nega Shaham, Catherine Spiegel y Roman Spitzer, el violonchelista Haran Meltzer, la oboe Christina Gómez Godoy , el fagot Nadav Cohen y más. Este año se celebra la composición del quinteto, en sus múltiples formas: obras para instrumentos de cuerda, conjuntos de viento y piano y más, y se centrará principalmente en los quintetos del famoso compositor Mozart.

Festival de Poesía Metula este año en Jerusalén

Agi Mishol y Anat Zecharia

El muy exitoso y popular Festival de Poesía por primera vez en su historia, no se celebrará en Metula, sino en Jerusalén, en el Teatro Khan y en la Casa de la Confederación de Mishkenot-Sha’ananim institución que lo produce desde hace más de 30 años. Se titula: “Desde el lugar donde tenemos razón”, tomado del relevante poema de Yehuda Amichai, el poeta del amor y la guerra, que este año es el centenario de su nacimiento. Efi Benaya director ejecutivo de la Confederación y del festival junto a los directores artísticos Benny Ziper y Shiri Lev-Ari, declaran: “Metula está abandonada y bombardeada y el norte está en guerra pero nosotros, no lo cancelamos. La fiesta, que en el pasado también ha conocido guerras es capaz de soportarlas, también este año se celebrará y tendrá lugar en Jerusalén”. Agregan que el festival se celebra como signo de profunda solidaridad con el pueblo de Metula y de la Galilea y por confiar en el poder de la poesía y su necesidad, especialmente en estos días difíciles. Como es tradición: con entrada gratuita. Entre el 28 y el 30 de agosto. Más datos: http://www.confederationhouse.org

El programa de este año será muy especial y estará de alguna manera relacionado con la realidad que se vive en el país. La inauguración del festival será un homenaje a la poesía de Amichai. Los grandes de la poesía y la literatura, con varios poetas premiados que hablaran sobre este poeta y los músicos interpretarán algunas de sus composiciones. Entre los músicos Israel Bright, Hemi Rodner, Oshi Masala, Miha Bitton y otros. Estarán los poetas Erez Bitton, Agi Mishol, Nurit Zarhi y el escritor Haim Bar, el poeta rabino Eljanan Nir y otros. En un evento especial, Roni Somek leerá los poemas de Bitton, junto con otros poetas.

Somek y Bitton

Otros eventos: un homenaje a poetas que ya no están: David Avidan, Yona Wallach, AB Yehoshua, Hezi Leskly, Dan Miron, K. Chetnik, Yoel Hoffman y Aharon Shabtai. “Una balada para un kibutz” un encuentro con los poetas de los kibbutzim del sur. Bajo el motivo de “ahora necesitamos una nueva Torá” se hablara con poetas religiosos. Un proyecto especial: Los soldados que escriben poesía traen las voces auténticas de los guerreros del campo de batalla. Nurit Zarhi y su poesía en conversación con sus dos hijas.

Festival “Raíces” en Petah Tikva

Nurit Galron

En Petah Tikva se celebraran los matices de la cultura israelí a través de un rico programa de espectáculos, conferencias y recorridos por toda la ciudad, con los mejores artistas y creadores locales. El Festival Raíces es un evento único que expresa la creación diversa de las raíces de la sociedad israelí en sus numerosos campos, y representa una fusión entre Oriente y Occidente, pasado y presente. Promete ser una experiencia cultural inolvidable para los residentes y los visitantes de esta ciudad. El festival se llevará a cabo en el Salón Municipal de Cultura y otros centros culturales de la ciudad, e incluirá actuaciones, conferencias y giras. Entre el 1 y el 5 de septiembre. https://petah-tikva.smarticket.co.il/

Entre los espectáculos notables programados: La cantante Nurit Galrón con la banda musical en un espectáculo emocionante. “El violín errante”: un viaje musical a las regiones pasadas de la diáspora israelí. El show de canciones del Coro del Ejército Rojo en hebreo. El cantautor Tamir Greenberg en un espectáculo fascinante. Yardena Arazi y Odeia Koren en un intrigante encuentro escénico “Doing Roots”. Además, habrá recorridos: por sinagogas y poesía, el titulado “pequeñas empresas – grandes historias” en las antiguas calles de Petah Tikva, por el archivo de la historia, una exposición de fotografías de la ciudad en colaboración con el Consejo para la Preservación Patrimonial. Un recorrido por bares y arte en el centro de la ciudad y mucho más.Y por supuesto la visita al Museo de Arte de Petah Tikva en la magnífica exposición “Álbum Sur que presenta 107 trabajos y es un cruce de diversos álbumes fotográficos –artísticos, documentales y privados.

Museo de Petah tikva

El alcalde Rami Greenberg declara que Petah Tikva está viviendo una auténtica revolución en el ámbito de la cultura, el arte y el ocio. En los últimos años, se abrieron en la ciudad varias instancias y proyectos culturales además de las numerosas actividades del salón cultural central. El festival “Raices” se lleva a cabo en cooperación con la Lotería y está dirigido por el equipo de Administración Cultural. Otro atractivo evento que se realiza en Petah Tikva es El festival de la cerveza y la carne, con decenas de puestos de cerveza, artistas destacados, y por primera vez con un espacio para los amantes de la carne. Se abre con la actuación del grupo ¨Teapacks” y luego un show con Sarit Hadad. El 28 y 29.8 en el Park Yitzhak Ohayon.

Festival “Amor en la Playa” de Bat Yam

Nasreen Kadri

En agosto, vuelve por tercera vez y a lo grande esta celebración conocida como “Love on the Beach” un festival del amor en las costas de Bat Yam con colaboraciones sorprendentes que aún no se han visto en otros escenarios. Este año, el público podrá conectarse en dos veladas extraordinarias en las que además de musica y alegría, se ofrecerá una oración por el regreso de los secuestrados y la seguridad de los soldados de las FDI, todo ello con un mensaje de amor y un sentido de unión. Una excelente y única oportunidad para ver en la primera velada a Nasreen Kadri presentando a Amir Dadon y al duo Rita – Rami Kleinstein, en un triunfal programa conjunto. El segundo día Odeia recibirá a Liran Danino y Tuna realizará una actuación especial. El festival se llevará a cabo en la playa Riviera en Bat Yam junto con buena comida, bebidas, áreas para sentarse, el sonido de las olas y la brisa del mar. El 21 y 22 de agosto. Más Datos: https://www.zappa-club.co.il/eventseries

El alcalde Zvika Brot declara: “El festival que reunió a decenas de miles de visitantes en las playas de Bat Yam volverá este año con dos veladas especiales de unidad y oración por días mucho mejores”. En este espíritu, en el festival de Bat Yam, el público podrá ver y escuchar a los mejores artistas de Israel en una de las playas más mágicas del país: la Riviera Beach. Dentro del festival se esperan sorpresas musicales, en forma de colaboraciones únicas y nunca antes vistas aquí, que sin duda darán lugar a interpretaciones inolvidables de éxitos musicales junto a actuaciones que serán recordadas durante muchos años.

