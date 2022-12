¡Feliz Janucá en Jerusalén!

18 diciembre, 2022

Recomendaciones para el entretenimiento.de toda la familia en la capital en tres sitios diferentes: El Botánico iluminado, el Ascensor del Tiempo y el Audiovisual de “FOZ” Museo Amigos de Sion.

Por Chiquita Levov texto y fotos

La ciudad de Jerusalén también festeja Janucá en el mes de diciembre con numerosas actividades. De entre las que elegimos tres sitios muy interesantes y aptos para toda la familia. El evento más brillante es el que se lleva a cabo en el Jardín Botánico de Givat Ram con el proyecto llamado “Winter Lights” que se inauguró en estos días. Un gran evento de iluminación para festejar el invierno y las fiestas de Janucá y Navidad.

En este proyecto el jardín botánico es nada menos que un mercado europeo lleno de luces, aromas, sabores y experiencias. Se podrá visitar en Janucá y durante todo el mes de diciembre. Se produce en colaboración con el Ministerio de Asuntos de Jerusalén, la Municipalidad de Jerusalén y la Autoridad de Desarrollo de Jerusalén.

Más datos: https://www.botanic.co.il/

https://www.facebook.com/Jerusalem.Botanical.Gardens/

Recordemos que este Jardín Botánico es el más grande de Oriente Medio, y ahora se ha convertido en el mejor espacio para un festival de este tipo, que cubre un área de 14 hectáreas, donde los visitantes disfrutarán de una iluminación impresionante exhibida en árboles, arbustos y en el lago, de encuentros con artistas disfrazados, puestos de comida. Es una experiencia única e inolvidable, pasear por un sendero de unos 700 metros de largo y ver como entre las plantas cuelgan cadenas de lucecitas, figuras de venados, flores, mariposas y elementos luminosos, algunos parpadeantes y otros fijos, diseñados con el espíritu de las dos fiestas Januca y Navidad.

Las llamas iluminadas parpadean cerca del lago y un cobertizo iluminado completamente con LED amarillos sirve como una pequeña cafetería. A lo largo del recorrido, se instalaron rincones muy románticos para sentarse y disfrutar también de musica agradable: piezas clásicas y pop israelí sinfónico. Para completar el ambiente, están los puestos de comida con platos acordes con la época,

En el Museo “FOZ”, (Friends of Zion) Amigos de Israel. se presenta durante Janucá un espectáculo de luces sónicas que se convierte en una gran experiencia visual multi sensorial para toda la familia. “FOZ” es un museo que narra la historia de la ayuda de la comunidad internacional no judía al Estado de Israel. Una experiencia fascinante interactiva y multimedia en el corazón de la capital. Ubicado en el histórico barrio de Najalat Shivá, honra a los sionistas cristianos y evangelistas por su contribución al Estado de Israel, antes y después de su fundación.​ El museo, inaugurado en 2015, narra la historia de la ayuda de la comunidad internacional no judía y su apoyo al sionismo. Un ​ edificio de cuatro plantas, en cada una de ellas se exhiben diferentes periodos en la historia judía, que son el siglo 19, el Mandato Británico de Palestina, el Holocausto y la fundación del estado. Se lo considera uno de los primeros “museos inteligentes” del país y exhibe 7 exposiciones permanentes que ofrecen una experiencia única ya que integran tecnología tridimensional, pantallas táctiles, una partitura musical original, y todo ello acompañado de un sonido especial. Destinado a un público de todo el mundo con asistencia guiada en 16 idiomas.

Más datos: www.fozmuseum.com

El “Ascensor del Tiempo” es una atracción única para toda la familia ubicada en la avenida Elrov – Mamila. Ofrece un viaje a los secretos de Jerusalén y un viaje en una pequeña cápsula al interior del cuerpo humano. Se invita a todos a disfrutar realizando un viaje con la tecnología innovadora y multi-sensorial que incluye dos filmes únicos proyectados con un diseño innovador que no se ve en ningún otro sitio de la capital. Las presentaciones combinan efectos especiales innovadores incluyen: “Viaje al Tiempo” un viaje emocionante por las maravillas del pasado, presente y futuro de la capital de Israel. Comenzando desde los días del Primer Templo hasta el Segundo Templo, los conquistadores de la ciudad, la liberación del Muro en la Guerra de los Seis Días y hasta la actualidad. Y un “Viaje al Interior del Cuerpo” realizado a través de una pequeña capsula que circula y filma el cuerpo humano. La sala incluye pantallas LED en las que se proyectan a 250 metros cuadrados, con sistemas de audio y de iluminación de los más avanzados, 98 asientos en movimiento y 6 asientos fijos. Proyecciones en varios idiomas: hebreo, inglés, ruso, francés, español, alemán, italiano y chino mandarín.

Más datos: www.time-elevator.co.il