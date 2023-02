Fans de Fauda: cinco programas de televisión y películas para ver luego de la temporada cuatro

23 febrero, 2023

Con la temporada 4 detrás de la mayoría de nosotros, sintonice más emocionantes programas de televisión y películas israelíes de los favoritos del elenco de Fauda.

Tras ver la cuarta temporada de Fauda, hay cinco películas y programas televisivos para revivir la serie completa.

Ciudad Asilo: corrupción en Tel Aviv

Este thriller policial ambientado en Tel Aviv y protagonizado por Doron Ben David (Steve en Fauda) lo llevará en un viaje por el lado oscuro de la vida en la capital cultural de Israel. También fue producido por Yes Studios de Israel, la misma productora que nos trajo a Fauda y Shtisel, así que sabes que te espera un viaje.

Belén: el thriller lleno de acción de Tzahi Halevi

En Belén, el actor Tzachi Halevi enciende la temperatura en un galardonado papel como Razi, un agente encubierto del Shin Bet israelí. Está encargado de manejar a un joven informante palestino, Sanfur (Shadi Mar’i, Fauda).

A Quiet Heart: Rona-Lee Shimon protagoniza un drama discreto

Ganador del premio Grand Prix en el Festival de Cine Black Nights de Tallin, A Quiet Heart sigue a Naomi (Bukstein), una joven pianista que se muda a Jerusalén y encuentra trabajo en una estación de radio local en un intento por encontrar una nueva inspiración. A medida que comienza a construir una nueva vida en la ciudad, se enfrenta a judíos ortodoxos extremistas que no están de acuerdo con su estilo de vida secular.

Una cuestión de tamaño: la comedia clásica del Capitán Ayoub

El Capitán Ayoub de Fauda suele infundir miedo en el corazón de sus enemigos. Itzik Cohen, el actor detrás del general del ejército, ofrece una abundante actuación cómica en A Matter of Size. Después de dejar su trabajo como cocinero por una discusión sobre su peso, Herzl (Cohen) se pone a trabajar como lavaplatos en un restaurante japonés, donde descubre el deporte de la lucha de sumo.

El gorila: fe, paternidad y la ley

The Bouncer es una película de acción reflexiva que examina los límites entre la familia, la fe y la ley. Moris Cohen ganó el Premio al Mejor Actor del Festival de Cine de Jerusalén por su papel de Ovadia, un portero de un club nocturno que quiere formar una familia con su esposa, pero no puede pagar un costoso tratamiento de fertilidad. Es decir, hasta que un gánster le ofrece un trabajo que simplemente no puede rechazar.