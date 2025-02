Familiares piden liberar a todos los rehenes israelíes tras las imágenes “perturbadoras” de hoy en Gaza

El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, que representa a la mayoría de los familiares de los secuestrados el 7 de octubre, reiteró su petición de que sea liberado “hasta el último rehén” después de las “imágenes perturbadoras” de la liberación de tres cautivos israelíes este sábado, donde se les veía visiblemente demacrados.



La organización terrorista islámica Hamás liberó en una siniestra ceremonia en el centro de Gaza a Ohad Ben Ami, de 56 años y secuestrado junto a su esposa, Raz Ben Ami (liberada en la tregua de noviembre), del kibutz Beeri; Eli Sharabi, de 52 años, cuyas sus dos hijas y mujer fueron asesinadas por Hamás en el ataque en el mismo kibutz, y Or Levy, de 34 años y tomado a la fuerza en el festival Nova.



Los tres hombres, serios, visiblemente delgados y debilitados, estaban custodiados por terroristas de Hamás armados y enmascarados, que los subieron a un escenario y les obligaron a dirigir unas palabras en hebreo instando a seguir con las siguientes fases de la tregua y poner fin a la guerra, antes de subir a unos vehículos de la Cruz Roja que los condujeron a territorio israelí.



Según indicó el foro de familias en un comunicado, “las imágenes perturbadoras de la liberación de Ohad, Eli y Or son otra prueba cruda y dolorosa que no deja lugar a dudas: ¡no hay tiempo que perder por los rehenes!”.



“Debemos sacarlos a todos, hasta al último rehén. ¡Ahora!”, añaden las familias.



Con la liberación de hoy, Hamás ha dejado libres a 18 rehenes (13 israelíes y 15 tailandeses) en cinco tandas de intercambios de cautivos por terroristas palestinos presos en cárceles israelíes. Se espera que este sábado Israel deje en libertad a 183 de estos terroristas.

Agencias colaboraron con este artículo de Aurora