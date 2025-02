Familiares del rehén israelí Alon Ohel reciben pruebas de que está vivo por primera vez

La familia del rehén israelí Alon Ohel recibió pruebas de que está vivo por primera vez desde que fue secuestrado en el ataque de los terroristas palestinos del 7 de octubre de 2023, gracias a los testimonios de algunos de los cautivos liberados por el acuerdo de alto el fuego en Gaza y que coincidieron con él en el enclave.



“Tras 492 días de incertidumbre, hemos recibido la primera señal de vida hoy: Nuestro Alon está vivo. Está herido y no recibe tratamiento médico”, dijeron sus allegados en un comunicado difundido por el Foro de las Familias de Rehenes y Desaparecidos.



La familia conoció que Ohel está herido de un ojo, así como que ha pasado de su cautiverio en los túneles subterráneos del grupo terrorista islámico Hamás en Gaza, donde sufre “condiciones particularmente duras, con una grave escasez de alimentos”.



“Aunque estamos aliviados y emocionados al saber que Alon está vivo, también estamos devastados e impactados por su grave condición física y mental, así como por el abuso que él y otros rehenes han tenido que soportar”, recogió el comunicado.



En este sentido, la familia de Ohel reclamó a los líderes israelíes que tomen “los pasos humanitarios necesarios para rescatar a Alon y el resto de víctimas del infierno que están experimentando”.



El Ministerio de Salud anunció, tras la salida de Gaza a cambio de la liberación de terroristas palestinos presos, de los rehenes Or Levy (34 años), Eli Sharabi (de 52 años) y Ohad Ben Ami (56), que todos llegaron a los hospitales con síntomas de “desnutrición severa” y habiendo perdido mucho peso.



“Tenemos que sacar a TODOS LOS REHENES del infierno”, alertó poco después el Foro de las Familias en un comunicado, reiterando su demanda de que el Gobierno cumpla con el acuerdo de alto el fuego hasta el final, a fin de liberar a los hombres israelíes, aquellos mayores de 19 y menores de 50 años, entre los que se encuentra Alon Ohel, y la treintena de muertos.



Hoy lunes, Ohel cumple 24 años en cautiverio en Gaza. Por este motivo, su familia ha llamado a concentrarse en la conocida ya como Plaza de los Rehenes de Tel Aviv a las 19.00 horas. “Advertimos al primer ministro, al Gabinete y al Gobierno israelí: se acaba el tiempo”, alertaron.



Alon fue uno de los asistentes al festival musical Nova, celebrado a unos 5 kilómetros de la frontera con Gaza y que se convirtió en el escenario de una de las masacres más conocidas el 7 de octubre, en la que los terroristas palestinos masacraron a más de 360 personas.



Muchos de los asistentes huyeron a la localidad vecina de Reim, y 41 se escondieron en un refugio antibombas, pensando que el ataque consistía sólo en el lanzamiento de una andanada de cohetes desde Gaza. Cuando los terroristas palestinos llegaron al lugar, arrojaron granadas en su interior, acabando con la vida de la mayoría de quienes en él se escondían, y solo siete personas salieron con vida.



Entre los secuestrados por los terroristas palestinos en el refugio se encontraban rehenes como Eliya Cohen, Hersh Goldberg-Polin, Ohel y Or Levy, liberados el sábado.

Agencias colaboraron con este artículo de Aurora