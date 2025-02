Familiares de rehenes de Hamás se concentran antes del encuentro entre Trump y Netanyahu

Manifestación en Israel en favor del regreso de los rehenes Foto: Lizzy Shaanan Pikiwiki Israel Wikimedia Commons CC BY 2.5

Cerca de un centenar de personas, entre ellas familiares de rehenes de Hamás, se concentraron este martes frente a la Casa Blanca horas antes del encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

Los allí concentrados portaban carteles con las caras de algunos de los aún retenidos y exigieron la liberación de todos los rehenes: “Traedlos de vuelta a casa ahora”, corearon varias veces.

La concentración tuvo lugar horas antes de la recepción de Trump al primer ministro israelí en la mansión presidencial, en lo que será la primera reunión del norteamericano con un líder extranjero desde su regreso al poder, el pasado 20 de enero.

Esta reunión llega en un momento clave en la región, en el que las negociaciones entre Israel y Hamás han pasado a una segunda fase, según adelantó este martes el propio grupo terrorista palestino y mientras la primera fase del acuerdo, en la que debían liberarse a 33 rehenes en Gaza, se va cumpliendo.

Entre las personas allí concentradas se encontraban Einav Zangauker e Ilana Gritzewsky, madre y pareja, respectivamente, de dos de los aún retenidos por Hamás.

El hijo de Einav, Matan Zangauker, lleva retenido en Gaza 487 días, según explicó su propia madre, quien insistió entre lágrimas en que se liberen a todos los retenidos, porque, a su juicio, están viviendo “un infierno”.

“Presidente Trump, quiero agradecerle personalmente su compromiso de traer a nuestros rehenes y poner fin a la guerra. No tengo ninguna duda de que si no hubiera sido por su implicación, no habría habido ningún acuerdo”, aseguró Zangauker con relación al papel del actual presidente en el alto al fuego.

Sin embargo, no tuvo las mismas palabras para el líder israelí, a quien acusó de “poner excusas” y de “poca consideración”.

“Hay extremistas israelíes en el Gobierno que quieren que se reanude la guerra e intentan sabotear el acuerdo. Perjudicando activamente su inspiradora visión de un futuro mejor en Oriente Medio”, añadió al respecto.

De hecho, esta división se vio al comenzar la concentración, ya que hubo una especie de enfrentamiento entre Zangauker y un grupo de manifestantes con banderas de Israel por un cartel que pedía el fin de la guerra.

Uno de los hombres de este grupo la acusó de estar en contra de su país por querer el cese del conflicto, pero ella insistió en que su único objetivo es el retorno de su hijo.

La intervención de Ilana Gritzewsky estuvo marcada por su emoción mientras relataba su propia experiencia como rehén de Hamás y cómo vivía ahora en libertad, pero sabiendo que su pareja seguía allí.

Gritzewsky fue una de las personas que fue liberada en el primer acuerdo de alto el fuego tras estar 55 días cautiva. Desde entonces no ha parado, explicó, de luchar por la liberación del resto de rehenes.

“No dejes que Matan muera en la oscuridad. Ya has hecho lo imposible. Ahora te ruego que termines lo que empezaste. Traer todos a casa”, le pidió al presidente estadounidense desde la concentración.

Al finalizar sus intervenciones, tanto Zangauker como Gritzewsky recibieron el apoyo del resto de personas allí concentradas, quienes las abrazaron y hasta se hicieron fotos con ellas.

Agencias contribuyeron con este artículo de Aurora.