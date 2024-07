Fallos en los hospitales israelíes por un problema informático de alcance mundial

Hospitales y otros servicios sanitarios israelíes experimentaron este viernes fallos técnicos a raíz de un problema informático de alcance mundial, anunció el Ministerio de Salud de Israel, el cual está vinculado a una interrupción en los servicios de Microsoft.



«Un aparente fallo global vinculado a la empresa de seguridad informática Crowdstrike en el sistema operativo Windows de Microsoft ha causado cortes mundiales», recogió el diario Times of Israel.



También el servicio de emergencias Magen David Adom dijo en un comunicado estar experimentando dificultades al recibir llamadas a su línea, por lo que pidió a la ciudadanía que contactaran con la Policía en caso de urgencia.



A ellos se suman la Compañía Postal de Israel y el propio Aeropuerto Internacional Ben Gurion, que reportó posibles retrasos en los vuelos a causa de este problema global.



Estos retrasos, según informaron, no están relacionados con los problemas experimentados en otros aeropuertos con vuelos programados a Israel, y no con fallos propios en Ben Gurion.



Incluso el diario Haaretz informó a sus lectores de que este mismo problema ha provocado que sus servicios de atención al cliente queden fuera de servicio.



La Dirección Nacional Cibernética de Israel aclaró en un comunicado que estos problemas técnicos no se deben a un ciberataque, y los achacó a dicha problemática global. EFE