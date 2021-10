Ezequiel Lubocki, el técnico argentino que dirige al Inter Aliyah

26 octubre, 2021

Hace dos años decidió que era momento de empezar una nueva vida en Israel. Hoy vive en Tel Aviv y está a cargo de uno de los equipos de fútbol creados por y para nuevos inmigrantes.

La vida de Ezequiel Lubocki siempre estuvo signada por el fútbol. Nació en Argentina, pero a los 10 años se mudó junto a su familia a Canadá, donde jugó en distintos equipos y terminó defendiendo a la Universidad de Toronto.

Foto: cortesía Ezequiel Lubocki

Llegó a Tel Aviv en el 2019, luego de vivir 17 años en Norteamérica. Allí recibió su título de licenciado en Relaciones Internacionales y continuó estudiando Derecho. Sin embargo, él buscaba hacer algo distinto: «Le quise dar un cambio a mi vida, y una oportunidad a Israel». Así fue que decidió emprender su viaje y arribó al Estado judío con el objetivo de hacer una maestría en Relaciones Internacionales, Seguridad y Diplomacia.

Foto: cortesía Ezequiel Lubocki.

Una vez en Israel, conoció a un grupo de argentinos con los que rápidamente, mediante asados de por medio, generó una fuerte amistad.

Actualmente es empleado en una compañía de tecnología financiera llamada Paykey, aunque la adaptación al llegar a Israel no fue fácil: “Trabajar los domingos fue duro al principio, costó entender ese cambio, pero ya hoy es una costumbre, también aprendí a ser más asertivo con los israelíes porque son muy directos”.

Foto: cortesía Ezequiel Lubocki

El lenguaje fue otro desafío que Lubocki debió enfrentar: “Por el idioma, el español y el inglés los tengo muy bien. No sé mucho francés porque, en Canadá, en nueve de 10 provincias se habla inglés. Y el hebreo lo estoy adquiriendo de a poco, pero me manejo para algunas conversaciones, estoy aprendiendo”.

Tras asentarse en Medio Oriente, el fútbol siempre fue su actividad de recreación. Luego de graves lesiones de rodilla en 2020, le llegó la oportunidad de ser entrenador en el Inter Aliyah, el club creado por y para nuevos inmigrantes en Israel.

Foto: cortesía Ezequiel Lubocki

“La mayoría de los jugadores son de habla hispana y hablo en inglés para que todos me entiendan. Todos tienen muy buen nivel de inglés y los locales especialmente. La comunicación genera que todos se sientan incluidos, tratar de mantener una lengua en común en el cara a cara y por WhatsApp, tanto chistes como cosas serias”, manifestó Lubocki acerca de su nuevo cargo.

El haber hecho coaching y organizar una escuela de fútbol para chicos, personalmente y en una ONG llamada Spence Neighbourhood Association en Canadá, le ayudó mucho a saber transmitir su idea de juego. En otras palabras, estos factores jugaron un papel clave a la hora de aceptar la oferta de ser director técnico del Inter Aliyah.

Foto: cortesía Ezequiel Lubocki

Gracias a la ventaja de que haya cambios ilimitados por partido, el cabeza de grupo del Inter Aliyah azul, perteneciente a una liga no profesional israelí, está muy conforme con su rol actual por la diversión que no encontró en sus anteriores aventuras futbolísticas.

“Ahora estoy más para divertirme con mis amigos y el Inter me vino bárbaro porque entrenamos y jugamos una vez por semana. Necesitaba una pausa futbolística y me encantó el cargo de director técnico”.

Foto: cortesía Ezequiel Lubocki.

Acerca de su modalidad de trabajo, Lubocki señaló: “En un equipo de fútbol, no descarto ni excluyo a nadie, pero en general citamos a 16 futbolistas por partido. Tengo conversaciones incómodas con algunos porque somos competitivos, pero todos van a jugar en una rotación justa”.

Por último, el joven argentino de 29 años, sueña con quedarse mucho tiempo más en Israel y su objetivo a corto plazo es entender mejor al habitante nativo: “De a poco me siento más israelí, me siento acomodado, entiendo más al israelí, cómo es sus tiempos, temperamento, no es fácil relacionarse con el local”.

“Llegué a Israel en 2019, me siento contento acá, Israel me enseñó a vivir el momento presente. No estoy proyectando a largo plazo mi vida, no creo volver a Argentina porque son muchos años desde que me fui”, concluyó Lubocki.