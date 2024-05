Expresando suspicacia ante las afirmaciones de Israel y dañando su estatus internacional: el significado de la solicitud de las órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant

Por la Abg. Dr. Tammy Caner y la Coronel. (retirada) Abg. Pnina Sharvit Baruch



Karim Khan, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional de La Haya (CPI), anunció que ha presentado una solicitud para que se emitan órdenes de arresto contra el líder de Hamás en Gaza, Yahya Sinwar; el jefe del ala militar de Hamás, Muhammad Deif; y el jefe del buró político de Hamás, Ismail Haniyeh, así como contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el ministro de Defensa, Yoav Gallant.

En relación con Hamás, Khan afirmó que existen motivos razonables para creer que Sinwar, Deif y Haniyeh tienen responsabilidad penal por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, incluidos el exterminio, el asesinato, la toma de rehenes, la violación y la violencia sexual, la tortura y los actos inhumanos, tratos crueles y atentados a la dignidad personal en el contexto del cautiverio.

Khan también pidió la liberación inmediata de los rehenes.

En este sentido, es un hecho positivo que da una respuesta jurídica a las afirmaciones de quienes niegan o justifican las acciones de Hamás.

En relación con Israel, Khan afirmó que hay motivos razonables para creer que el primer ministro Netanyahu y el ministro de Defensa Gallant tienen responsabilidad penal por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, incluidos matar de hambre a civiles, causar intencionalmente sufrimiento y lesiones graves al cuerpo o la salud, y matar intencionalmente o asesinato, dirigir ataques contra civiles, exterminio y asesinato, incluso en el contexto de hambruna, persecución y otros actos inhumanos.

Según Khan, las pruebas reunidas por los equipos de investigación indican que «Israel ha privado intencionada y sistemáticamente a la población civil de Gaza de objetos indispensables para la supervivencia humana».

Esto es a través de la imposición del asedio completo a la Franja de Gaza como parte de un plan para utilizar el hambre como método de guerra y otros actos de violencia, incluido el castigo colectivo de la población.

Las órdenes de detención solicitadas se centran en este momento en la política humanitaria de Israel en la Franja de Gaza, lo que explica por qué fueron solicitadas únicamente contra los dirigentes políticos.

Sin embargo, el fiscal señala que continúa investigando líneas de investigación adicionales en relación con los bombardeos a gran escala en Gaza, así como los actos de delitos sexuales perpetrados por Hamás.

Es importante señalar que las órdenes aún no han sido emitidas.

Se ha presentado una solicitud al tribunal de instrucción, compuesto por tres jueces, que decidirá sobre la emisión de las órdenes.

Si se acepta la solicitud, será la primera vez que se emitan órdenes de detención contra jefes de un Estado democrático.

En este caso, cada uno de los 124 Estados miembros de la Corte estará obligado a arrestar al primer ministro y al ministro de Defensa si llegan a su territorio.

Probablemente no se aceptarán reclamaciones de inmunidad contra el arresto, basadas en las leyes del estado.

Además, se espera que la emisión de las órdenes afecte otros procedimientos en el caso de Israel, incluido el procedimiento por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia que Sudáfrica está llevando a cabo contra Israel.

Hay que prestar atención a la señal que Khan envía a Israel sobre el principio de complementariedad.

Según este principio, el tribunal puede investigar, procesar y juzgar a personas sólo si el Estado en cuestión no lo hace, no puede o no quiere hacerlo genuinamente.

Khan afirmó que su oficina continuará evaluando el principio de complementariedad en relación con los presuntos delitos y otras líneas de investigación.

Sin embargo, enfatizó que para que se implemente la complementariedad, las autoridades nacionales deben realizar investigaciones exhaustivas, así como procesos judiciales independientes e imparciales sobre las acciones y políticas subyacentes a la solicitud.

La solicitud de órdenes de arresto indica una falta de confianza en las afirmaciones de Israel de que respeta las leyes de la guerra y constituye otro duro golpe al estatus internacional de Israel.

La equivalencia que se desprende de la solicitud entre las acciones de Israel y las de Hamás es particularmente preocupante.

Fuente: INSS – The Institute for National Security Studies