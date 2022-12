Exministra advierte que el nuevo gobierno de Netanyahu promoverá la “destrucción” de la democracia en Israel

25 diciembre, 2022

La ex ministra de Justicia, Tzipi Livni, advirtió que el próximo gobierno que, el 2 de enero, se dispone a asumir bajo la conducción de Benjamín Netanyahu, “destruirá la democracia israelí”.

“El nuevo gobierno no solamente promueve una cosmovisión que es opuesta a la mía… sino que está promoviendo la destrucción de la democracia”, aseveró Livni durante una entrevista ofrecida al Canal 12 de la televisión.

“La mayoría del público votó por este gobierno. Pero el concepto de que la mayoría puede hacer lo que quiere no es democrático”, recalcó.

“La mayoría no puede decidir mañana que las próximas elecciones serán dentro diez años en vez de cuatro, y el público no puede decidir que la policía será política y abolir los tribunales. No puede decidir que si un gobierno me perjudica yo no tendré a quien recurrir”.

“En una democracia, la mayoría gobierna, pero hay límites y restricciones, y debemos luchar por eso”, añadió.

Livni instó a los políticos de centro e izquierda a “dejar de lado sus diferencias” y combatir contra el gobierno de Netanyahu y sus socios ultraortodoxos y de ultraderecha.

“Tienen que constituir una oficina conjunta y si no tienen lugar pueden usar mi sala de estar, y darles lugar a aquellos que no se sienten representados por el gobierno”.

Livni se desempeñó como ministra de Justicia bajo el tercer gobierno de Netanyahu entre 2013 y 2014.