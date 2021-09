¿Existe una alianza entre Irán y China?

29 septiembre, 2021

La adhesión de Teherán a la membresía de pleno derecho de la Organización de Cooperación de Shanghai refleja lazos cada vez más profundos.

Por Jonathan Spyer

El viernes 17 de septiembre, en una reunión en Dusambé, Tayikistán, los países miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái votaron aprobar la membresía de Irán en la organización.

La OCS, establecida por China y Rusia en 2001, es una alianza económica, política y de seguridad. Actualmente incluye ocho estados: China, Rusia, Pakistán, India, Kazajstán, Kirguistán y Tayikistán. Juntos, estos estados representan el 20% del PIB mundial e incluyen al 40% de la población mundial.

La primera oferta infructuosa de Irán para ser miembro de pleno derecho de la OCS tuvo lugar en 2008. En ese momento, la solicitud de Teherán fracasó debido a la objeción de varios estados miembros a la membresía plena de un país sujeto a sanciones de Estados Unidos y la ONU debido a su programa nuclear.

Teherán solicitó nuevamente el año pasado. Sus esfuerzos fracasaron nuevamente debido a la oposición de Tayikistán. Esta semana, se eliminaron las barreras para la membresía de pleno derecho, aunque aún no se ha fijado una fecha para la adhesión de Irán.

Bandera de Irán frente al edificio de la ONU en Nueva York Foto: Agencia de Noticias Tasnim CC BY 4.0

¿Qué importancia tiene la admisión de Irán a la OCS?

Los medios de comunicación iraníes, citados en un artículo de Agence France-Presse, se mostraron jubilosos con respecto a este desarrollo. Kayhan, una publicación asociada con posiciones de línea dura, escribió que «a partir de ahora Irán puede implementar su política de multilateralismo, abandonar progresivamente una visión basada únicamente en Occidente y mitigar las sanciones occidentales».

El presidente iraní, Ebrahim Raisi, en su discurso ante la OCS, fue igualmente directo en su valoración del significado de este desarrollo.

“El mundo ha entrado en una nueva era. La hegemonía y el unilateralismo han fracasado”, dijo Raisi a los líderes de la OCS. “El equilibrio internacional a partir de ahora se inclina hacia el multilateralismo y la redistribución de poderes hacia los países independientes. Las sanciones unilaterales no se dirigen únicamente a un país. Se ha hecho evidente que, en los últimos años, afectan más a los países independientes, especialmente a los miembros de la OCS”.

Mientras tanto, en las redes sociales en farsi, Mohammed Hassan Dehghani, un funcionario de la estructura de la «Economía de Resistencia» asociada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán, tuiteó que la «membresía total» de la OCS traería «importantes beneficios económicos, políticos y de seguridad» para Irán.

Entonces, ¿son correctas estas evaluaciones iraníes? ¿Debería considerarse, por tanto, la inminente adhesión iraní a la OCS como un paso significativo en la dirección de un bloque estratégico antioccidental emergente, del que Irán será miembro?

Cada vez se habla más en las capitales occidentales de una nueva y emergente guerra fría, que enfrenta a Estados Unidos y sus aliados contra China y se centra en la región del Indo-Pacífico.

La salida apresurada de Estados Unidos de Afganistán fue quizás un intento torpe de marcar una línea roja firme con respecto a las guerras del 11 de septiembre, con el fin de centrar la atención y los recursos en las demandas de esta nueva era y en la competencia estratégica.

El anuncio del pacto AUKUS entre EE. UU., Australia y Reino Unido representa un marcado trazado de líneas en la región de Asia y el Pacífico, ya que tres países de habla inglesa se combinan en un claro esfuerzo por contener los esfuerzos chinos de expansión en esta área.

Las contiendas históricas estratégicas de este tipo entre potencias globales no tienden a quedar confinadas a espacios geográficos particulares.

La Guerra Fría de 1950-91 consistió en una competencia binaria entre los sistemas liderados por Estados Unidos y la URSS, que impactó en todos los entornos estratégicos locales.

Competencias globales anteriores, como el esfuerzo de las potencias imperiales europeas para contener el ascenso de Alemania en la era anterior a 1914, de manera similar llegaron a abarcar el mundo (y transformarlo, en el conflicto que estos esfuerzos eventualmente produjeron).

¿Estamos, por lo tanto, siendo testigos de los primeros movimientos en un trazado de líneas similar en el Medio Oriente, con los contornos de los bloques alineados con Estados Unidos y China ahora visibles en el horizonte?

Primero, conviene hacer una serie de advertencias. La OCS aún no se parece en nada a una alianza estratégica liderada por China contra Occidente. Entre sus miembros se encuentra India, rival de China y aliado occidental. La OCS tampoco está alineada con Irán en su desafío al sistema internacional con respecto a su programa nuclear. Más bien, las sanciones fueron la preocupación principal que impidió que Teherán se adhiriera antes a la membresía de pleno derecho en la OCS.

Incluso ahora, aún no se ha anunciado un cronograma para que Teherán se una a la organización. Sin duda, las grandes inversiones de Rusia, China e India en Irán se han visto disuadidas por la amenaza de sanciones estadounidenses.

También debe tenerse en cuenta que el patrón de inversión china en el Medio Oriente no se ajusta a una lealtad estricta con ningún bloque regional. Beijing es un importante comprador de petróleo saudí y mantiene amplios lazos comerciales tanto con Israel como con los Emiratos Árabes Unidos.

Sin embargo, y con todas las precauciones adecuadas contra la simplificación excesiva, se puede discernir una dirección general de los acontecimientos. Y apunta hacia una alineación más estrecha entre Beijing y Teherán, sobre la base de intereses compartidos a largo plazo. La adhesión a la OCS no consolida este proceso. Más bien, es una señal en el camino.

El 27 de marzo de 2020, Teherán y Beijing anunciaron un acuerdo estratégico de 25 años por 400.000 millones de dólares de inversión china en Irán. Este acuerdo es más una hoja de ruta para el futuro que un trato con consecuencias operativas inmediatas. Esto no significa que deba descontarse. El ascenso de Irán a la membresía de la OCS es la primera consecuencia concreta de este acuerdo.

Irán forma un componente clave de la ambiciosa Nueva Ruta de la Seda (Iniciativa de la Franja y la Ruta) de China. El BRI (por sus siglas en inglés) está destinado a producir rutas comerciales terrestres y marítimas contiguas, alineadas con China, desde China a través de Eurasia.

Irán forma una ruta hacia el Mar Arábigo y las vías fluviales internacionales para los países de Asia Central sin litoral que son miembros de la OCS. La integración de Irán en la BRI ayudaría así a solidificar la ambición de China de emerger como la potencia hegemónica en Eurasia, capaz de ofrecer rutas comerciales bajo su control a los países que se alinean con ella.

En este sentido, es poco probable que China sea indiferente al hecho, todavía indebidamente reconocido por los ingenuos observadores occidentales, del dominio de Teherán sobre toda la masa terrestre entre la frontera entre Irak e Irán y el mar Mediterráneo, y que consta de tres estados nominales: Irak, Siria y Líbano.

Para China, Irán es un estado poderoso, estable y no amenazante. La postura antiestadounidense de Teherán es útil para China, ya que asegura que no hay posibilidad de que el país cubra sus apuestas en la competencia estratégica emergente entre Washington y Beijing. Esto es a pesar del hecho de que China, por supuesto, no comparte los componentes de la ideología gobernante de Irán. Sin embargo, en este último aspecto, la naturaleza chií de esa ideología significa que Irán no constituye una fuente potencial de atractivo revolucionario para las propias poblaciones musulmanas intranquilas y abrumadoramente sunitas de China.

Las relaciones más estrechas emergentes entre Teherán y Beijing ya han producido un resultado significativo. La desafiante y exitosa resistencia de Irán a la política estadounidense de «máxima presión» durante el período de la administración Trump fue parcialmente posible debido a la presencia de China como una especie de «póliza de seguro» en la que Teherán podía confiar. La compra continua de China de crudo iraní exportado ilegalmente, en particular, permitió a Teherán mantener los ingresos petroleros a pesar de las supuestas sanciones «paralizantes». La era de la presión máxima ha terminado. Teherán está cerca de convertirse en una potencia nuclear en el «umbral» (o ya lo es, según algunos). Beijing, al ayudar a prevenir la ruina económica de Irán, jugó un papel importante en esto.

Por lo tanto, la competencia global emergente entre Estados Unidos y China no dejará al Medio Oriente como un área de no alineación. Y a medida que las líneas se endurecen, es probable que Teherán, tanto por razones geoestratégicas como políticas, continúe acercándose a Beijing. La admisión de Irán a la OCS es un hito importante en ese camino.

Fuente: The Jerusalem Post