Exclusivo: El significado de la visita de Reza Pahlavi a Israel

La ministra de Inteligencia israelí, Gila Gamliel, recibió a Reza Pahlavi, el hijo del Sha de Irán y la personalidad iraní de mayor rango en realizar una visita pública a Israel (del 17 al 21 de abril de 2023).

Por Ahdeya Ahmed

En un momento en que el pueblo iraní se rebela contra el régimen de los ayatolás, gran parte del mundo observó con sorpresa y admiración la visita del príncipe heredero de Irán, Reza Pahlavi, a Israel.

La invitación de Israel a Pahlavi fue valiente y demostró que Israel podía hablar directamente con el pueblo iraní. También llegó en un momento en que el pueblo de Irán se siente abandonado por el mundo. Las condenas de la brutalidad del régimen iraní por parte de unas pocas organizaciones de derechos humanos no beneficiarán al pueblo iraní. La comunidad internacional apoya a los jóvenes y mujeres iraníes torturados y asesinados diariamente por los matones del régimen. Pero Israel fue el único país que invitó a Pahlavi recientemente, lo que infundió al pueblo iraní el hecho de que una potencia fuerte está hombro con hombro con ellos. Eso envía un mensaje inequívoco a los ayatolás.

En el Golfo, el príncipe heredero nunca fue considerado un adversario. No estuvo involucrado en ninguna intriga dirigida a la estabilidad de los países del Golfo; por lo tanto, el Golfo no lo ve con malos ojos como los ayatolás y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní (IRGC, por sus siglas en inglés). Cualquiera que sea la historia que el ex Sha pueda haber tenido en nuestra región, eso quedó en el pasado. Ya sea que haya habido una ruptura entre el Sha y los estados del Golfo o no, Reza Pahlavi, su hijo, nunca fue considerado un adversario. Por el contrario, un periódico local de Bahréin publicó una entrevista de una página completa con Reza hace una década, luego del intento de golpe de estado del régimen iraní en Bahréin en 2011.

A los países del Golfo se les recordó en el transcurso de cuatro décadas que el régimen de los ayatolás era un enemigo. Como resultado, los líderes del Golfo también apoyaron a Irak en su guerra contra el régimen de los ayatolás.

Como nación soberana, Israel tiene derecho a invitar a figuras políticas cuando lo desee. Pero esta vez, Reza fue visto no solo como el hijo del Sha, sino como el representante de la oposición iraní. Y, de hecho, cualquier país abrazaría a una figura política que podría ser el futuro líder de un país que hoy amenaza la existencia de sus vecinos. Apoyar a Pahlavi en cualquier forma es un derecho de Israel.

La invitación de Israel atrajo la atención de todo el mundo. Pahlavi anunció y promovió públicamente la visita, en particular su visita a lugares religiosos en Israel. Fue significativo mostrar que el líder que Israel apoya como amigo está lejos del régimen de ayatolás que asesina a las mujeres que eligen dejar su cabello al descubierto.

El impacto de la visita fue positivo en la mente de todos aquellos que rechazan al IRGC y buscan una figura de oposición empoderada y reconocida públicamente. La gente en el Golfo ha sufrido a manos de los brutales grupos que están en el poder en Irán. Ahora han visto que Israel invitó a una figura iraní que tiene la posibilidad de reemplazar a los brutales ayatolás. Cuarenta y tres años de guerras y las agendas subversivas de Irán hacia sus vecinos nunca serán ignoradas. Israel apoyó a Pahlavi promoviendo la única cara aceptable de la oposición iraní, teniendo en cuenta que la oposición iraní en este caso no es solo el pueblo iraní sino el pueblo del Golfo cuyos hijos murieron en la guerra con los hutíes, financiados por el régimen iraní.

Las personas en Bahréin también se han visto afectadas por células terroristas financiadas por Hezbollah para crear el caos en Bahréin e involucradas en actos de terrorismo. La oposición iraní también es gente que teme los cohetes de Hamas dirigidos contra ellos. Por lo tanto, en este contexto, la resistencia hacia el régimen iraní se extiende mucho más allá del propio pueblo iraní.

El príncipe heredero Reza, el hijo mayor del Sha de Irán, Mohammed Reza Pahlavi, finalizó su visita a Israel con una declaración que refleja las relaciones excepcionalmente amistosas entre Irán e Israel antes de la condenada revolución islámica. En 1979, algunos creyeron que Irán fomentaba una revolución, pero la mayoría de los iraníes han comprendido que la revolución era, en pocas palabras, extremistas islámicos secuestrando un país con miles de años de una rica civilización.

Hoy, los propios iraníes continúan expresando orgullo por su identidad nacional. El apoyo de Occidente al secuestro de su país y su pueblo por parte del régimen iraní será visto en última instancia por la comunidad internacional como uno de sus mayores fracasos políticos: expulsar a un aliado de Occidente y reemplazarlo con fanáticos religiosos y extremistas políticos nunca ha funcionado, ya sea en Irán, Egipto o Afganistán. Se culparía a Estados Unidos, un aliado estratégico del Sha y Occidente.

Muchos creen que Khomeini engañó a Occidente. ¿Podría ser que estos gobiernos occidentales con años de experiencia política y de inteligencia fueran tan ingenuos? Y como cualquier otro problema en el Oriente, se culpa rutinariamente a Occidente directa o indirectamente por los percances regionales. En realidad, Khomeini podría haber sido detenido, pero no lo fue.

Del Irán secular que imaginó el Sha al crear un estado más moderno; en 1979, el país se convirtió en una “revolución con bandera” prácticamente de la noche a la mañana, gobernado por un mesianismo islámico que prometía exportar su revolución islámica. El Sha fue acusado de violaciones de derechos humanos en una situación en la que podría haber matado a cientos en las calles para mantenerse en el poder, como hicieron muchos otros líderes en el mundo en ese momento. En cambio, se fue, negándose a mantener la corona en su cabeza si eso implicaba manchar sus manos con sangre.

Aquellos que salieron a las calles y gritaron “Muerte al Sha” serían 43 años después las mismas personas cuyos nietos son baleados, asesinados y violados en las calles y prisiones de Irán.

Khomeini anunció públicamente su intención de exportar su llamada revolución islámica. Su régimen daría a luz y desarrollaría organizaciones terroristas en nuestra región.

El príncipe heredero Pahlavi se fue cuando era joven y nunca tuvo la intención de volver a Irán como gobernante, pero siempre enfatizó su deseo de regresar como ciudadano. Por lo tanto, desvincularse de la gloria de los Pahlavis funcionó en su beneficio.

Reza Pahlavi en su oficina de Washington, D.C. (Cortesía)

Su visita a Israel ha sido una fuerte declaración de su intención de representar a su pueblo como líder de la oposición. Su visita fue bien recibida por muchos iraníes que, durante décadas, han carecido de un líder político de oposición legítimo. Después de ponerse del lado de Saddam Hussein en la guerra iraní-iraquí, el grupo radical Mojahedin-e Khalq es inaceptable para la mayoría de los iraníes.

Hoy, el pueblo iraní también se da cuenta de que necesita un líder político que haga borrón y cuenta nueva. Pahlavi, que representa a la monarquía, puede no ser aceptado como futuro rey, ya que muchos pueden no aceptar el regreso de la monarquía. Sin embargo, aún puede ser aceptable como candidato civil y futuro líder.

Y con pocos aliados a su alrededor en el Medio Oriente, la visita de Pahlavi a Israel reflejó el apoyo de una de las potencias de la región y del mundo.

Si bien algunos deslegitimaron su visita como insignificante, muchos la vieron como un movimiento audaz y un fuerte mensaje para los ayatolás.

Pahlavi habló sobre un Irán secular democrático y enfatizó un Medio Oriente que debe acabar con un régimen extremista cuya gente ha sufrido hambre mientras financia a los radicales Hezbollah, Hutíes y Hamás con miles de millones de dólares durante más de cuatro décadas.

A los ojos de muchos en esta parte del mundo, que han vivido y visto lo que el régimen iraní les ha hecho a sus vecinos durante cuatro décadas a través de sus apoderados [proxies] terroristas en la región, la visita de Pahlavi envió un mensaje fuerte y claro. La intención de regresar a Irán es sólida y el apoyo de Israel también lo es. Su visita también ocurrió cuando los iraníes dejaron de quemar banderas israelíes y estadounidenses y se dieron cuenta de que su único enemigo son los poderosos ayatolás con turbantes.

Hoy, los iraníes generalmente se niegan a gritar “Muerte a Israel y Estados Unidos” o pisar las banderas de esos países pintadas en el suelo. Sin embargo, reconocen su necesidad de ayuda. Son conscientes de que su país no debe ser desgarrado. También saben que apoyar al príncipe heredero Pahlavi puede ser el único salvavidas al que agarrarse para mantenerse a flote.

El registro histórico ofrece lecciones. Los iraníes han sido desatendidos durante décadas y los ayatolás se han vuelto más asertivos. Pero a lo largo de la historia, hemos visto la caída de dictadores. Lamentablemente, el régimen actual continuará sin un fuerte apoyo para un líder sólido viable y prospectivo. La visita de Pahlavi les recordó la gloria y los aliados que alguna vez tuvieron. También les recordó que Israel nunca fue un enemigo. Finalmente, Israel les envió un mensaje. “No están solos”.

Pahlavi necesita apoyo, y el pueblo de Irán debe tener el derecho de elegir lo que es mejor para él. La visita a Israel fue un movimiento audaz del Príncipe Reza, y los iraníes deben unirse detrás de un líder que sea aceptado en la región. Creo que esta visita envió un fuerte mensaje a los ayatolás, un mensaje que espero sea seguido por acciones decisivas.

La visita de Pahlavi a Israel transmitió un mensaje importante sobre su necesidad de apoyo político y mediático. Sin embargo, más allá de las ceremonias y las campañas en las redes sociales, Pahlavi es la única esperanza realista de forjar un frente unido para derrocar a los ayatolás.

Fuente: The Jerusalem Center for Public Affairs

Ahdeya Ahmed fue asesora de medios en el Ministerio de Asuntos del Gabinete y el Ministerio de Información de Bahréin. Fue presentadora de televisión política para Bahrain Television. Actualmente escribe para varios diarios regionales. Se desempeñó como ex presidenta de la Asociación de Periodistas de Bahréin y como analista política.