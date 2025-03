Ex jefe de la inteligencia interna de Israel: Netanyahu me pidió “cosas ilegítimas”

El exjefe de la inteligencia interior (Shabak) entre 2011 y 2016, Yoram Cohen, afirmó que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, le pidió hacer “cosas ilegítimas y legalmente cuestionables” cuando ocupaba el cargo, lo que cree que puede ocurrir de nuevo con los futuros responsables de la agencia.



Así se expresó Cohen en una entrevista con el Canal 12 de la televisión emitida este viernes, un día después de que el Gobierno destituyera al actual jefe del Shabak, Ronen Bar, en una polémica decisión que se hará efectiva el 10 de abril.



En el comunicado al respecto, la Oficina de Netanyahu aseguró que la salida de Bar se hará efectiva con antelación de nombrarse un nuevo director antes de la fecha estipulada.



Cohen indicó que Netanyahu busca a un jefe de la inteligencia interior que le sea “leal personalmente” en detrimento de su deber y lealtad frente al país y la ley.



“Más de una vez, incluyéndome a mí y a personas que vinieron después, él (Netanyahu) pidió cosas ilegítimas y legalmente cuestionables”, precisó el exjefe del Shabak, agencia responsable de la inteligencia en el interior de israel (mientras que el Mossad es responsable de la inteligencia exterior).

El Shabak (Servicio de Seguridad General) es conocido también como “Shin Bet”



El año pasado, Cohen reveló que el primer ministro le llegó a pedir que espiara en 2011 a los entonces jefes de las Fuerzas de Defensa de Israel, Benny Gantz, y del Mossad, Tamir Pardo, ante el temor de que pudieran filtrar información sensible de una reunión.



El exjefe del Shabak dijo ahora que teme que este tipo de peticiones se repitan y que una persona excesivamente leal a Netanyahu no sea capaz de negarse a seguir instrucciones que no sean legítimas.



También señaló que la destitución de Ronen Bar puede afectar a la investigación por parte del Shabak del escándalo ‘Qatargate’, los supuestos pagos de Qatar a exasesores de Netanyahu para crear una campaña favorable al país del Golfo.



Años antes, el Shabak también investigó cómo Qatar financió durante años al grupo terrorista islámico Hamás, sin que el Gobierno de Israel lo impidiera.



Según su oficina, Netanyahu dijo que decidió la destitución de Bar porque lo considera “blando” en el cargo y que “no es la persona adecuada para rehabilitar la organización (Shabak)”.



El despido se produce en el marco de la búsqueda de responsabilidades del ataque del grupo terrorista islámico Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en la Franja de Gaza.



A principios de mes, el Shabak publicó los resultados de sus investigaciones sobre lo sucedido y, aunque reconoció fallos propios, responsabilizó al Gobierno de desoír sur advertencias y tener un enfoque excesivamente defensivo sobre Gaza.



En los últimos meses, los tres rostros más visibles del estamento de seguridad de Israel: el exministro de Defensa Yoav Gallant, el exjefe del Estado Mayor de las FDI, teniente general Herzi Halevi y el exportavoz castrense contralmirante Daniel Hagari se han visto también apartados de su cargo o han tenido que renunciar a él por aparentes desavenencias con el Gobierno.

