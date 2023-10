«Estoy en el Holocausto»: el terror de los israelí-argentinos víctimas de Hamás

11 octubre, 2023

Siento que estoy en el Holocausto", dijo Jazmín Kofman la última vez que habló con su hermana por teléfono, antes de desaparecer junto a su familia a manos de los terroristas de Hamás que masacraron y secuestraron civiles en Israel.

Una historia de terror contada por familiares de los 22 israelíes de origen argentino que han muerto o desaparecido en esta guerra.

Como cada sábado en el kibutz israelí de Beeri, a unos 5 km de la Franja de Gaza, Kofman y su familia celebraban el shabat -día sagrado para los judíos- el 7 de octubre, cuando las sirenas antiaéreas empezaron a sonar.

Acostumbrados a los cohetes que suele lanzar el grupo terrorista islámico Hamás, que gobierna de facto en Gaza, siguieron el protocolo y se refugiaron en sus búnkeres. Pero no estaban preparados para el horror que siguió.

Al menos cinco terroristas armados rodearon su casa, entraron al salón y forzaron la puerta del refugio donde Kofman -de 51 años- estaba escondida junto a su esposo y sus hijas de 22 y 15 años. Todo eso ocurrió mientras mantenían una llamada telefónica con sus familiares.

«Se escuchó árabe, ruidos… y luego más nada», relata Dalia Fishman, gemela de Kofman, atormentada por la última conversación que tuvo con su hermana: «Siento que estoy en el Holocausto. No puedo hablar, estoy en el refugio, estoy escuchando a los nazis que me vienen buscar», le dijo.

Hasta el momento no se ha hallado el paradero de Kofman y su familia.

שכל העולם יראה!

כך נראה ביום שאחרי קיבוץ בארי.

מחבלים מתועבים שעברו בית בית, הרסו, פיצצו, שרפו.

חלאות אדם. חיות.

ראש הממשלה נתניהו: זה או אנחנו, או הם.

אם חמאס לא יושמד, אנחנן, תושבי העוטף לא נשאר כאן כדי לחסום בגופנו את חמאס.

זה או אנחנו או הם. pic.twitter.com/oAswlCWiFs — almog boker (@bokeralmog) October 11, 2023

«UNA MASACRE»

Siete civiles latinoamericanos han sido asesinados por los terroristas palestinos, todos ellos argentinos, y se confirmó que al menos dos mexicanos fueron tomados como rehenes, según cifras oficiales israelíes. Otros 25 latinoamericanos permanecen desaparecidos, entre ellos al menos 15 argentinos.

Aquel sábado en que Israel sufrió el sorpresivo ataque de Hamás, más de 1.000 terroristas lograron atravesar la valla fronteriza y llegar hasta las numerosas localidades israelíes que rodean la Franja de Gaza, los kibutzim (plural de kibbutz), comunidades mayoritariamente agrícolas en donde residen muchas personas de origen latino.

Solo en el kibutz de Kofman se han hallado más de 100 cadáveres, mientras fuentes médicas y militares denunciaron una «masacre» en la zona, minada de cuerpos mutilados y quemados, incluyendo de niños, ancianos y mujeres.

Otra de las comunidades más afectadas es la de Kfar Aza, donde los periodistas pudieron constatar la masiva destrucción mientras los soldados israelíes, usando tapabocas, recogían varios cadáveres esparcidos en los jardines de las casas con ventanas rotas y muros agujereados por disparos en ráfaga, testigos de la matanza.

«IMPOTENCIA»

Orly Pinko y David Shwartzman fueron asesinados en Kfar Aza. Su prima Yafi Shpirer, judía de origen argentino, cuenta la tragedia de haberlos perdido junto a otro sobrino, Tomer Shpirer, de 35 años y asesinado mientras andaba en bicicleta por su kibutz, Mefalsim.

«Cuando llamé a Orly no hubo respuesta, algo muy habitual en ella», cuenta Shpirer. Luego, su cuñado -que integra una unidad de rescate de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)- le dijo que el teléfono de Tomer llegó a manos de terroristas palestinos: «Nos contestaron en árabe tres veces y luego no contestaron más», le dijo.

El coche de Tomer fue hallado baleado con rastros de sangre, y la esperanza de encontrarle con vida se desvaneció cuando los servicios de emergencia que recogieron los cadáveres reconocieron en una foto de él, vistiendo ropa de ciclista.

Itzik Horn es padre de Yahir y Eitan, ambos aparentemente secuestrados por Hamás en el kibutz de Nir Oz. Cuando transcurrió un día sin saber de ellos, supo que algo horrible había pasado.

«Los padres tenemos esa sensación rara en el estómago», dice Horn con la voz entrecortada. «Llamé al mejor amigo de Yahir y me dijo que no estaban. Yo entendí rápido, pero viste cuando vos no querés entender lo que entendiste».

Sin hallar sus nombres entre los muertos o heridos, interpuso una denuncia ante la Policía, que aún no confirma su secuestro.

«Lo peor de todo es la sensación de impotencia, no saber qué pasó con tus hijos», dice antes de cortar la entrevista para refugiarse en un búnker, ante el inminente ataque con cohetes de Hamás en Ashkelón, ciudad en la que vive.

Muertos o secuestrados, «no sé que es peor», confiesa Fishman, prima de Jazmín, al asegurar que teme por la vida de los rehenes en Gaza, que podrían morir por fuego israelí.

Hamás aseguró que al menos cuatro rehenes habían muerto por los bombardeos de Israel, y amenazó con ejecutar públicamente al resto si continuaban los ataques y previo sin aviso sobre sus intalaciones en Gaza.

Aunque no hay indicios de una negociación entre Israel y Hamás sobre un intercambio de rehenes por terroristas palestinos presos, Fishman está a favor.

«Por mí, que den hasta el último preso de acá. Si mi familia está allá, quiero que me los devuelvan», asegura, al cuestionar si el gobierno israelí «va a hacer algo para sacarlos o no». EFE y Aurora