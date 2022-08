Esto pasó, pasa y pasará

10 agosto, 2022

Enemigos tenemos, pero ¿tenemos amigos?

Mauricio Aliskevicius

1 – La experiencia -desgraciadamente- que nos dio la Guerra de Seis Días y la de Iom Kipur nos indica que como dice el refrán “más vale prevenir que curar”. O el otro dicho popular “quien pega primero pega dos veces”.

2 – Conocemos la idiosincracia islámica y sus leyes religiosas y políticas: no harán nunca la paz, sólo saben hacer treguas para rearmarse y volver a atacar.

3 – El pueblo judío no tiene amigos ni los tendrá, solamente socios de acuerdo a las conveniencias del momento, por lo que debemos valorar en el justo término -no sobrevalorar- las actitudes positivas de hoy tanto del Hamás como de los países como Egipto, no esperemos que el futuro sea igual.

4 – Hamás, Hezbollah, Irán, simplemente observaron y analizarán con cuidado los detalles de lo sucedido, porque solamente están a la espera del momento oportuno y de percibir nuestras fallas para atacar ellos.

5 – Es vergonzoso que políticos israelíes que deberían ser responsables, en momentos como estos utilizan la situación para sus fines personales y no para la unión en defensa del país.

6 – Es imprescindible algún tipo de castigo para los miembros de la Knéset que elogiaron el ataque de la Yihad, y para los ciudadanos comunes que celebraron el bombardeo. En cualquier país del mundo estas actitudes entran en el concepto de “alta traición”. Pueden preguntar a Vladimir Putin, Erdogan, Jamenei y otros.