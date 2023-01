Estas son las conclusiones del Observatorio Israelí del Femicidio en 2022

6 enero, 2023

La mitad de las mujeres asesinadas en 2022 pertenecían al sector árabe, que representa el 21% de la población total de Israel.

En 2022, 24 mujeres fueron asesinadas por el hecho de ser mujeres. En 2022 se produjeron 24 casos de feminicidio, frente a los 16 de 2021 (dos al mes en 2022 frente a 1,3 en 2021), lo que supone un aumento del 50%. La mitad de las mujeres asesinadas en 2022 pertenecían al sector árabe, que constituye el 21% de la población total de Israel. 12 asesinos confesaron; en los demás casos, aún no se ha decidido la identidad del asesino. En el 58% de los casos, el sospechoso o asesino era la pareja o ex pareja de la víctima, y en la mayoría de los casos el asesino era un miembro de la familia. Por primera vez, dos feminicidios se llevaron a cabo a través de líneas étnicas, pero no por motivos nacionalistas. Hubo cuatro casos de matricidio, el asesinato de una madre a manos de un hijo.

La profesora Shalva Weil, de la Escuela de Educación Seymour Fox de la Universidad Hebrea, que creó el Observatorio Israelí del Femicidio, dijo: «Tras un descenso en 2021, este año aumentó significativamente el número de casos de feminicidio en Israel, en los que una mujer pierde su vida a causa de su género. Debemos detener la violencia y erradicar esta aterradora tendencia».

El informe también reveló que:

● La edad de la víctima era de 38,1 años. La víctima más joven tenía 14 años y la mayor 68. La edad media de los sospechosos/asesinos es de 39 años; el más joven tiene 19 y el mayor 65.

● El 38% de las víctimas murieron apuñaladas y el 25% por disparos de arma de fuego. En el resto de los casos se utilizó un artefacto explosivo y se produjo ahogamiento y, en algunos casos aún no resueltos, ahorcamiento y uso de sustancias.

● En un tercio de los casos, el sospechoso era conocido de la policía o de las autoridades asistenciales por incidentes violentos anteriores, o debido a circunstancias económicas. En otros casos, se sabía que el asesino tenía antecedentes penales o de salud mental.

● En el 36% de los casos, al menos un hijo de la víctima estaba presente durante el suceso.

● En dos casos, el asesino se suicidó, y en otros cinco, el sospechoso o asesino intentó suicidarse.

Por su parte, el profesor Weil añadió: «Es una situación insostenible que la mitad de los casos de feminicidio en Israel se produzcan en el sector árabe, pero que sólo constituyan el 21% de la población total. Este aumento puede estar relacionado con el incremento general de la violencia en el sector árabe. Según las Iniciativas Abraham, unas 120 personas fueron asesinadas en Israel en 2022; de ellas, el 12% eran mujeres. 12 de las 14 mujeres por sus parejas o familiares, mientras que dos mujeres murieron por balas perdidas. Cabe señalar que la Policía israelí resuelve muchos menos casos de asesinato de mujeres árabes que de feminicidios de víctimas judías israelíes».