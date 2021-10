Estados Unidos interviene para la normalización de relaciones entre Arabia Saudita e Israel

21 octubre, 2021

El príncipe heredero Mohammed bin Salman vería con buenos ojos un futuro acuerdo con el Estado judío. Sin embargo, presentó una lista de condiciones previas para que esto suceda, como el establecimiento de un Estado palestino.

El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, planteó la idea de que Arabia Saudita podría normalizar los lazos diplomáticos con Israel durante una reunión con el príncipe heredero Mohammed bin Salman. El encuentro se celebró el mes pasado en la ciudad de Neom.

Bin Salman no rechazó la propuesta de plano, según un informe del medio Axion que citó a tres fuentes estadounidenses y árabes.

El príncipe heredero saudí, a su vez, presentó a los funcionarios estadounidenses una lista de pasos a seguir antes de avanzar con el acuerdo de normalización. Estos incluyeron una mejora en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Arabia Saudita después del enfriamiento de los mismos a partir de la elección del presidente Joe Biden, quien es más crítico con la situación al respecto de los de derechos humanos en el país de Medio Oriente.

Tal acuerdo probablemente también requeriría pasos significativos de Israel con respecto a los palestinos, señaló el informe. Arabia Saudita declaró durante mucho tiempo que no se normalizaría el vínculo con Israel hasta que no se resuelva el conflicto israelí-palestino. En este sentido, no avanzarían hasta que se establezca un Estado palestino basado en las fronteras anteriores a 1967 con Jerusalén Este como su capital.

Dada la influencia del reino del Golfo sunita en la región, los partidarios de la normalización creen que se iniciaría un efecto dominó con otros países. Esta situación cambiaría drásticamente la dinámica de poder en el Medio Oriente contra la República Islámica de Irán.

Israel firmó acuerdos de normalización el año pasado con los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Marruecos y está trabajando para hacer lo mismo con Sudán. Se dijo que los saudíes dieron luz verde entre bastidores a que los Emiratos Árabes Unidos forjaran lazos con Israel. Por este motivo, hoy en día permiten que los aviones israelíes utilicen su espacio aéreo para vuelos entre Tel Aviv a Dubai y Abu Dhabi.

Después de su visita a Neom, Sullivan regresó a su hogar en Washington. Allí recibió a su homólogo israelí, Eyal Hulata, donde conversaron sobre Irán, pero también acerca del fortalecimiento y la expansión de los Acuerdos de Abraham.

La semana pasada, Blinken celebró una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud en Washington. En dicho encuentro no se habló precisamente de Israel, pero se discutió «la cooperación estratégica entre Estados Unidos y Arabia Saudita en temas regionales».