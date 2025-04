Esposa de expresidente peruano busca asilo en Brasil para evitar ser encarcelada, dejando atrás a su esposo en prisión

Ricardo Sánchez Serra – Lima – Perú



La condena a 15 años de prisión contra Nadine Heredia, esposa del expresidente peruano Ollanta Humala, representa un hito en la lucha contra la corrupción en el país. Sin embargo, su reacción inmediata tras conocerse el fallo —acudir a la Embajada de Brasil para solicitar asilo político— ha generado polémica y críticas sobre la interpretación y uso del derecho internacional.



El asilo político, según el derecho internacional, está diseñado para proteger a individuos perseguidos por razones de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opiniones políticas. No aplica en casos de condenas por delitos comunes, como corrupción o lavado de activos, que son las razones de la sentencia de Heredia. Su acción de solicitar asilo parece más un intento de evadir la justicia peruana que una necesidad genuina de protección ante persecución política.



Nadine Heredia no enfrenta persecución política, sino que ha sido hallada culpable por actos ilícitos que afectan gravemente a la sociedad. En este sentido, el asilo político no es un recurso válido ni apropiado para su situación. Brasil, como firmante de tratados internacionales sobre asilo, tiene la responsabilidad de evaluar su solicitud y rechazarla si no cumple con los criterios establecidos. Los casos de asilo no deben desvirtuar su propósito como mecanismo de protección legítima para quienes realmente enfrentan persecuciones injustas.



El caso de Heredia pone de manifiesto la necesidad de salvaguardar la integridad del sistema de asilo político. Utilizarlo como herramienta para eludir responsabilidades legales socava su credibilidad y perjudica a quienes realmente necesitan esta protección. Rechazar este intento es un paso necesario para fortalecer el respeto por las normas internacionales y garantizar que la justicia prevalezca.



En un país como Perú, donde la lucha contra la corrupción es una prioridad, casos como este deben servir como recordatorio de la importancia de garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de su posición, enfrenten las consecuencias de sus actos bajo el marco de la ley. Nadine Heredia, como cualquier otro sentenciado, debe asumir su responsabilidad y cumplir con las sanciones impuestas por la justicia. El asilo político no puede ni debe convertirse en un mecanismo de impunidad.



Ex presidentes peruanos y sus esposas: una curiosa coincidencia de destinos

El panorama político peruano sigue siendo un terreno fértil para las coincidencias y curiosidades. Cuatro expresidentes enfrentan procesos judiciales, y sus esposas han tomado caminos que parecen reflejar una estrategia común: buscar refugio fuera del alcance de la justicia peruana.



Ollanta Humala, quien actualmente cumple prisión preventiva, ha visto a su esposa, Nadine Heredia, solicitar asilo en la Embajada de Brasil tras ser sentenciada a 15 años de prisión por corrupción y lavado de activos.



Alejandro Toledo, extraditado de Estados Unidos, se encuentra ahora encarcelado en Perú, enfrentando las acusaciones de corrupción que pesan sobre él. Su esposa, Eliane Karp, huyó a Israel, buscando protección en un país que no tiene tratado de extradición con Perú, lo que ha sido interpretado como una maniobra para evitar enfrentar la justicia.



Pedro Pablo Kuczynski, bajo prisión domiciliaria, también comparte esta dinámica. Su esposa se encuentra en Estados Unidos, lejos del proceso judicial que involucra al expresidente por presuntos actos ilícitos durante su mandato.



Finalmente, Pedro Castillo, quien permanece en prisión tras su fallido intento de disolver el Congreso y ejecutar un golpe de Estado, tiene a su esposa asilada en México. Este caso, aunque distinto en contexto, sigue el patrón de separación entre el expresidente y su pareja, con la búsqueda de refugio en el extranjero.



Estas coincidencias no solo reflejan la crisis política y judicial que atraviesa Perú, sino también la estrategia recurrente de las parejas presidenciales para eludir las consecuencias legales. En cada caso, las acciones de las esposas han generado debate sobre el uso del asilo y la protección internacional, cuestionando si estas medidas son legítimas o simplemente intentos de evadir la justicia.



Además, resulta llamativo cómo estas esposas, al buscar refugio en el extranjero, parecen abandonar a sus parejas en momentos de mayor vulnerabilidad. Ollanta Humala, Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo enfrentan procesos judiciales o prisión, mientras sus esposas optan por buscar protección fuera del país, dejando atrás a quienes alguna vez compartieron el poder. Este fenómeno no solo plantea interrogantes sobre las dinámicas personales, sino también sobre las implicaciones éticas y políticas de estas decisiones.



Un fenómeno que, sin duda, seguirá marcando la historia política del país.