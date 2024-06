Escandaloso: Podemos invita a activistas pro-Hamás al Congreso de España

El partido de ultraizquierda Unidas Podemos organizó una conferencia en el Congreso de Diputados de España bajo el título ‘Defensa de Palestina y criminalización en Europa’.

Con la participación de su secretaria general, Ione Belarra, el acto contó con la intervención de dos activistas que reivindican el brutal atentado terrorista de Hamás del 7 de octubre que dejó 1200 muertos y centenas de rehenes.

Jaldía Abubakra, gazatí que vive en Madrid, describió el 7 de octubre como “la valiente iniciativa de la resistencia” y afirman que «hay que darle las gracias» porque “ha vuelto a poner en la agenda la cuestión palestina” antes de afirmar que “Israel no tiene derecho a existir”.

“Creo y espero firmemente –añadió Abubakra– que la gente no vuelva a decirnos que tenemos que hacer una lucha no violenta, que también es legítima y válida y una herramienta importante que el pueblo palestino ha usado y usa mucho, pero no va a ser lo mismo ahora criminalizar la violencia revolucionaria que usa el pueblo palestino”. Para Belarra, estas palabras fueron “muy interesantes”.

Durante el acto hubo incluso críticas a Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, presidente y vice de España, a quienes le facturaron sus posturas ‘tibias’ frente al conflicto, por no ser lo suficiente duros con Israel, a pesar de haber tenido declaraciones abiertamente anti-Israel.

Por otro lado, habló Miriam Ojeda, de la organización propalestina Samidoun. Ojeda dijo que al “7 de octubre tenemos que darle las gracias por poner el encuentro la cuestión palestina, salir del marco de los dos estados”.

Belarra, por su parte señaló que “el sionismo como proyecto terrorista y criminal goza de una protección mediática que le ha permitido hacer todo lo que ha hecho. Lo que vemos no empezó el 7 de octubre, sino hace muchas décadas, no tiene derecho a defenderse porque es una potencia ocupante y tiene que reparar todo el dolor de estas décadas”.