Escándalo en el Reino Unido: el ministro de Salud fue destituido tras conocerse polémicos mensajes antisemitas y racistas

A la par de la decisión del primer ministro, Keir Starmer, el Partido Laborista también decidió expulsar a Andrew Gwynne de la formación

El primer ministro británico, Keir Starmer, destituyó este sábado al líder de la cartera de Salud, Andrew Gwynne, luego de que se conocieran mensajes antisemitas y en contra del pueblo y otros políticos, que había enviado por Whatsapp a diversos grupos.

“El primer ministro está decidido a mantener unos criterios elevados en materia de conducta y liderar un Gobierno de servicio y gente trabajadora. No dudará en responder contra cualquier ministro que no cumpla estos criterios, lo cual ha ocurrido en este caso”, indicó un portavoz de su oficina.

A la par, el Partido Laborista decidió expulsarlo de la formación y dio inicio a una investigación, “conforme al reglamento y el procedimiento” interno.

Gwynne, por su parte, se lamentó por lo ocurrido, pero aseguró que se trata de “comentarios mal entendidos”. “Siempre he servido al partido laborista y ha sido un gran honor ser ministro de Keir Starmer. Comprendo plenamente la decisión, pero me produce un gran pesar”, declaró.

Las polémicas conversaciones fueron difundidas en las últimas horas por el medio británico Daily Mail y exponen comentarios del ex funcionario contra el pueblo judío, bromas a vecinos británicos y hasta dichos racistas contra otros colegas del Partido.

En uno de los chats, los integrantes se refieren a una reunión de los laboristas y un concejal pregunta si el psicólogo estadounidense Marshall Rosenberg había sido invitado.

“¿Marshall Rosenberg también estará allí?”, consultó uno de ellos, a lo que Gwynne respondió en tono de broma: “No, suena demasiado militarista y demasiado judío. ¿Está en el Mossad?“.

También, en otro fragmento del diálogo, escribió: “Geoeffrey la Jirafa [un dibujo animado] dice que no seamos tan desagradables con los judíos”.

Otra de las conversaciones incluye una broma sobre una vecina de 72 años de Stockport que había enviado un pedido a su concejal.

“Estimado Sr. Sedgwick, aunque no soy de ninguna manera responsable de su reelección, pensé que sería un momento apropiado para contactarlo respecto a la recolección de basura”, escribió la anciana. El texto fue enviado a un grupo por el propio Sedgwick, a lo que el ex Ministro respondió en tono irónico: “Estimada vecina, a la mierda con sus contenedores de basura. Fui reelegido y sin su voto, no puedo hacer nada”.

En ese mismo tono, cargó contra otro ciudadano que pedía al gobierno más ciclovías. “¡Tuve una visión optimista de él, siendo atropellado por un camión de Elsa Waste, mientras pedaleaba hacia Fallowfield Loop! ¡No podríamos ser tan afortunados!”, envió al grupo.

Diane Abbot también fue víctima de Gwynne luego de que sustituyera a Jeremy Corbyn y lograra convertirse en la primera diputada afroamericana en ocupar el estrado de preguntas al primer ministro, en octubre de 2019.

“¿Quién está listo para las preguntas de Diane al primer ministro?”, escribió uno de los miembros del chat en la previa de dicha reunión, a lo que Gwynne respondió: ”Sip, porque aparentemente es el mes de la Historia negra”.

“¿David Lammy no estaba disponible? También aceptaría el cadáver de Bernie Grant”, continuó la conversación, en referencia a otros diputados laboristas afroamericanos, algunos de ellos muertos.

Gwynne retrucó “¿O Desmond Swayne? ¿Justin Trudeau?”, en una referencia implícita a la polémica por racismo surgidas en torno a fotos suyas con caricaturas ofensivas.

Fuente: INFOBAE